Mehmet Demirkol'dan derbi yorumu: Cüneyt Çakır'dan yüzde 50'ye varan sezon indirimi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı, "Sarı kartlara uyarı, kırmızılara sarı, faullere, penaltılara devam, gole iptal kararı verdi ve yüzde 50'ye varan sezon sonu indirimleri yaptı" sözleriyle eleştirdi.

Demirkol ayrıca maçta oyun anlamında Aykut Kocaman'ın ön alandaki oyuncularıyla Galatasaray'ın orta sahalarına baskı yapmasının doğru bir hamle olduğuna dikkati çekti.

Mehmet Demirkol'un 23 Ekim 2017'de Fanatik'te "Cüneyt Çakır indirimi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sarı kartlara uyarı, kırmızılara sarı, faullere, penaltılara devam, gole iptal. Cüneyt Çakır kararlarında yüzde 50’ye varan sezon sonu indirimleri yaptı dün. Adı üzerinde dönen 1 haftalık tartışma

sonrasında ayar bozulmuş belli ki. Kötü bir yönetim gösterdi. Öyle ki verdiği kritik gri kararlar da hata sepetine eklenecektir. Her iki tarafın da ortalığı yakacağına şüphe yok. Dünyanın en iyi

hakemlerinden birinin ‘Avrupa’da başka, Türkiye’de başka maç yönetmesini’ onun kişiliğine verip, küfür, kafirle suçlu ilan etmek kolay yol. Ama sakinleştikten sonra dünyanın en iyi hakemlerinden birini bu hale getiren iklimi de tartışmak yarar sağlar. Bu iklimde hakem yetişmez.

Ön analiz yapmamak lazım

Gazetem benden bir ön analiz yapmamı istedi. Belki okudunuz. Aslında bu yazıları yazmamak lazım. Çünkü bir türlü oturamayan takımlarla ilgili maç öncesi fikir yürütmek imkansız. Bakınız Tudor... Bir anda 3 stoperle, sol kanat oyuncusuz, hatta sol ayaklı oyuncusuz maça çıkabildi. Şimdi bunun ön analizini nasıl yapacaksınız? Böyle olunca yaptığımız bir saçmalık oluyor. Bu ‘zaten Galatasaray 3’lü oynuyordu’ ile anlatılacak bir durum değil. Galatasaray’ın övülen oyunu tüm sol kanadı kullanan bir bek (Linnes, Latovlevici) ve önünde sürpriz Tolga’yla ve iki stoperle oynanıyordu. Onunla, bunun arasında dağlar kadar fark var.

Fenerbahçe presi deldi

Böyle olunca 3 dakikalık baskının ardından Fenerbahçe presi deldi. Pasla ya da uzun topla çıktılar. Çıkınca da top çevirdiler. Galatasaray, Fenerbahçe savunmasının arasına driplingle giremedi. Atağın yönünü değiştiremedi. Üretimleri çok düştü. İkinci yarıdaki hareketlenme ne kadar yeterli bilmiyorum. Aykut Hoca iki şeyi çok planlamış. Dirar ve Janssen’le, Fernando’yu baskıladı.

Tudor’un macerası sonuç vermedi

Latovlevici girdikten sonra ise kanatları 2’li, 3’lü kapatarak rakibin sezon klasiğini bozdu. Kaleci sorunu da yaşamayınca Gomis’in, Roman’ın karşısında oynadığı bir maçta oyundan çıktığını gördük. Fenerbahçe Galatasaray’ı oynayarak bozdu. Tudor’un macerasıysa hiçbir sonuç vermedi. Belhanda atıldıktan sonra 5’liye döndüklerinde gösterdikleri savunma direnciyse tek artı puan. Bu durumdan pozisyon çıkaramamak ise Fenerbahçe için eksi puan.