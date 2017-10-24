Mehmet Demirkol'dan 'Caner Erkin' yorumu

Mehmet Demirkol, 1-1 sonuçlanan Beşiktaş-Başakşehir maçının son anlarında Caner Erkin’in Mete Kalkavan’a küfür ettiği olay hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV Spor’da konuşan Mehmet Demirkol Caner’in neden kırmızı kart görmediğini sorgularken bunun 3 ihtimali olduğunu, Mete Kalkavan’ın duymayabileceğini, Caner sessiz söylediğini ya da Kalkavan’ın duyduğunu ama bakmadığını söyledi.

Caner’in tavrının Beşiktaş’ın ‘Efendi Beşiktaş’ mottosuna yakışmadığını da söyleyen Demirkol, ‘’Beşiktaş Yönetimi bu konuda bir şeyler yapmalı’’ diye konuştu.

Mehmet Demirkol’un açıklamaları şöyle:

Caner neden kırmızı kart görmedi? Bariz bir şekilde hakeme yakından küfür ettiği görülüyor. Aşırı ihmal gözüküyor.Üç ihtimal var. Birincisi aşırı ıslık nedeni ile hakem Caner’in dediklerini duymadı. İkinci ihtimal var şöyle bir hikaye anlatayım yine böyle Beşiktaşlı bir oyuncu hakemin üzerine yürüdü el kol acayip hareketler yapıyor, bundan 15-20 sene önce ben de tribündeyim. Öyle gözüküyor ki hakeme böyle itiraf gibi bir şey söyleme ihtimali yok. Acayip bir şey ve ben yan hakeme sordum, hakem dedi ki ‘Bakmıyor musun görmüyor musun hocam’ diyor. Yani bir tiyatro var aklıma o geliyor. Ağzıyla okunan küfürlerde acaba ses mi yok bize görünüyor hakeme gitmiyor mu acaba çok garip. Üçüncü ihtimal duyup da bakmaması o zaten akıl almaz ve inanılmaz.

Eğer kendine ‘Efendi’ ‘Şerefinle oyna, hakkınla kazan’ gibi sağlam mottolarla bir şey seçiyorsan ki bence kendine bunu söylemen saçma ama kabul. Eğer kapıya kadar bunları yazıyorsan o zaman kendin cezalandırman gerekir başkasından beklemeden. Eğer ben ‘Efendiyim ve Şerefliyim’ diyorsan etrafındakilerin efendi olmaması ile ilgili bir durum yaratıyorsun. Bu çok iddialı bir tavır ama o zaman böyle olmaz bu konuda. Beşiktaş yönetiminin bir şey yapması lazım.