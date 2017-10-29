Mehmet Demirkol'dan 'Beşiktaş' yorumu: Orta sahalar kaçak oynuyor; uyanması gerekenler var

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, siyah-beyazlı takımın orta sahasındaki 'direnç' sorununa dikkati çekti.

Beşiktaş'ın 2 yıldır '2.5 savunmacıyla' oynayarak şampiyon olduğunu söyleyen Demirkol, siyah-beyazlı ekibin bu sene de şampiyon olma ihtimalini "oyunun boyunun bu kadar uzamaması, topu yeniden kapma süresinin azalması gerekiyor. Bu orta saha ve savunma oyuncularının kaçak oynamayı bırakmasıyla olur. Bu yönde uyanması gereken oyuncular var" sözleriyle yorumladı.

Mehmet Demirkol'un 29 Ekim 2017'de Fanatik'te "Uyanması gerekenler" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Orta sahasız iki takımın da çok çabuk rakip ceza sahasına yaklaştığı bir ilk yarıydı. Geçen haftaki Başakşehir kıskacından sonra Beşiktaş’ın 4 eksikle oyuna çıkan rakibi karşısında rahat hücum etmesi beklenirdi. Zaten Oğuzhan’ın demarke alanda elini kolunu sallayarak verdiği topun yine demarke alandaki Cenk’in vuruşuyla gol oldu. Golde ofsayt yoktu. Ama Cenk topu ayağına alıp düzeltip kaleciyi geçip vurana kadar geçen birkaç saniyede herkes seyretti. O kadar yanlış bir savunma duruşuydu ki seyretmek zorunda kaldılar diyelim. Dolayısıyla biz de ne oluyor diye bakakaldık. Seyrettik. Bunun arkası gelmeliydi. Ama öyle olmadı. Alanya da çok kolay çıktı. İlk yarının 8. dakikasından sonraki yıldızı Fabri’ydi. Emre ve Efecan’ın harika şutlarına gösterdiği refleks jeneriklikti. Beşiktaş orta sahada yine yumuşadı. Şampiyon bir takımın Başakşehir karşısında orta sahada direnç açısından eksik kalması anlaşılabilir. Ancak bu kadar takım boyu uzun bir maçta orta sahada eksik kalması anlaşılmaz.

Pres yaparak...

İkinci yarıda kendilerini tekzip ettiler. Tabii bunda Alanya’nın yaslanmasının da payı büyük. Beşiktaş rakip alana yerleşti. Alanya’nın kontra planlarına bu kez kaynağında pres yaparak önlem aldılar. Ancak Quaresma’nın orta kalitesinin düşük oluşu Talisca’nın açık bulamaması gol ihtimalini azalttı. Tolgay-Oğuzhan değişikliği oyunun boyunun kıslaması konusunda biraz daha netlik sağladı ama gol Adriano ve Gökhan’ın hücum oyununa girişi ve Negredo’nun Cenk’e destek olarak girip savunma için kontrol edecekleri adam sayısının artmasıyla geldi. Beşiktaş 2 yıldır 2.5 savunmacıyla şampiyon oluyor. Bu sene de olacaksa oyunun boyunun bu kadar uzamaması, topu yeniden kapma süresinin azalması gerekiyor. Bu orta saha ve savunma oyuncularının kaçak oynamayı bırakmasıyla olur. Bu yönde uyanması gereken oyuncular var.