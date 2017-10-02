Mehmet Demirkol'dan Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu: Teşekkür etmemiz gerekiyor

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından "Dün akşam son derece eğlenceli, heyecanlı ve gitgelli bir şov vardı. İzlediğimiz bu çok iyi gösteri için teşekkür etmemiz gerekiyor" yorumunu yaptı.

Jeremain Lens'in 79'da kaçırdığı pozisyonun ardından gelen Hugo Rodallega'nın golünü 'drama patlaması' sözüyle özetleyen Demirkol, siyah-beyazlılarda Atiba, Oğuzhan ve Quaresma'nın eksikliğinin hissedildiğini vurguladı.

Mehmet Demirkol'un 2 Ekim 2017'de Fanatik'te "Teşekkürler" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Dün akşam son derece eğlenceli, heyecanlı ve gitgelli bir şov vardı. Lens’in kaçırdığı pozisyon ve sonrasında Rodallega’nın golü, çok kısa zamana sığan bir drama patlamasıydı. İzlediğimiz bu çok iyi gösteri için teşekkür etmemiz gerekiyor.

Dün akşam memlekette saat 19.30’da yapılabilecek en iyi şeylerden birini yapmış olmanın keyfi var bende. Son derece eğlenceli, heyecanlı, gitgelli bir şov izledim. Lens’in attığı şahane golün sonrasında kaçırdığı net pozisyonun hemen ardından Rodallega’nın mükemmel bir kafa vuruşuyla 2-2’ye getirişi çok kısa zamana sığan bir drama patlamasıydı. Başından sonuna ama özellikle son 15 dakikada alınan risklerle çok iyi bir gösteri izledik. Öncelikle yapmamız gereken bir teşekkür etmek.

Güneş asla kabul etmez

Kuşkusuz bu güzel gösteriyi teknik heyetler aynı keyifle karşılamayacak. Az önce anlattığım o dramatik an, misal Şenol Güneş’in asla kabul edemeyeceği bir durum. Trabzonspor 2 santrfora dönmüşken takım boyu iyice uzamışken ve çok top kabedereken, hem de 2-1 öndeyken rakibi bu kadar kolay kaleye getirmek onun canını sıkmıştır. Tabii bunun sebepleri var. Beşiktaş’ın bu maça çıkarken yaşadığı dezavantajı; Atiba, Oğuzhan ve Quaresma’nın yokluğunun ne demek olduğunu iyi anlamak lazım. Böyle bir eksiklik rakiplerinde olsa ne olurdu diye bir karşılaştırma yapılamaz. Çünkü bu kadar hayati rol oynayıp fark yaratan bir üçlü başka kimsede yok. Onlar yokken doğal olarak istenen pas trafiğinin yakalanması kolay değil.

Lens o topu içeri vursa...

Ancak Trabzonspor gibi ligin en çabuk top kaybeden takımına karşı daha fazlasını yapmak mümkündü. Sosa-Kucka ikilisinin oyunu kontrol edemeyişi özellikle Sosa’nın yaptığı pas hataları çok dikkat çekiciydi. Abdulkadir’in oyunu çok iyi okuyup yaptığı paslar ise kalite çıtasını yükseltti. Ondan çok daha fazlasını beklememiz normal. Çünkü onda bu var. Bu dengede Beşiktaş ilk yarıda özellikle Talisca’nın ekstra oyunuyla fark yarattı. Ama Medel ortalamayı aşağı çekti. İkinci yarıda oraya Necip geçtiğinde bu kez Talisca yolurmuştu. Ersun Yanal bundan yararlanmak istedi. Yaptığı değişikliklerin sonucu getirdiğini söylemek mümkün. Ancak ne olursa olsun Lens o topu içeri vursa, Yanal üzerindeki tartışma kuşkusuz iyice alevlenecekti.