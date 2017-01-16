Mehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım'a: 20 yıldır başkansın, altyapıdan 1 tane oyuncu çıkmadı onu da Federasyon mu yapacak?

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında Federasyon ve hakemleri eleştiren Aziz Yıldırım'ın sözlerine ilişkin olarak "20 yıldır başkansın altyapıdan 1 tane oyuncu çıkmadı onu da Federasyon mu yapacak?" dedi.

Demirkol'un Aziz Yıldırım'a ilişkin NTVSpor'a yaptığı yorum şöyle:

"Aziz Yıldırım'ın haklı olduğu taraflar ve haksız olduğu taraflar var. Mesela Türk sporunun çok ciddi problemleri var oyuncu yetişmiyor. Yani 20 yıldır başkansın ya yani alt yapıdan bir tane oyuncu çıksın. Onu da federasyon mu yapacak yani. 19 yıl oldu bir tane altyapıdan oyuncu çıkmadı. 1 tane istiyorum ya...

Fenerbahçe'de efsane olmuş bir isim... Tamam Semih diyebilirler ama o da altyapı değil aslında... Yani bunu da federasyon mu yapacak? Tabi ki yapsın eğitmen yetişsin ama 20 sene kendi başına yapman için yeterli bir süre.

12 bin seyirci var Advocaat şikayet ediyor bu bir problem. Neden 12 bin seyirci var. Tamam ülkenin içinde bulunduğu durum, insanlar hem ekonomik olarak hem bu olaylar sebebiyle maçlara gidemiyorlar olabilir."

"Bu işin yöntemi çok basit bellidir. Yani ben 15-20 yıldır tekrar ediyorum bir kez daha edeyim. Ligi Kulüpler Birliği'nin yönetmesi gerekir. Bu bir iş... Bu artık o kime oy verdi bu kime oy verdi bunlarla olacak iş değil. Bu bir iş yani..."

"Başakşehir Kulübü nasıl yönetiliyorsa, o kulübün modeli nasılsa bir sahibi var, ortakları var, CEO'su var. Liginde böyle bir sahibinin olması gerekiyor. Ligi böyle profesyonelin yönetmesi gerekiyor."

Birisini seçeceğiz bir Fenerli bir Galatasaraylı, Beşiktaşlı Trabzonlu olsun onlarında Beşiktaşlı, Trabzonsporlu yardımcısı olsun böyle arpalığa dönüyor iş. Kim ne iş yapıyor belli değil. 3 kişi CEO olur pazarlama müdürü olur onların yardımcısı olur toplam 20 kişilik bir ekip olur ve onlar yönetir ligi..."

"Kendin yönetirsin, kendin yönettiğin zaman da doğru hakemle çalışırsın doğru MHK ile çalışırsın. Şimdi soruyorum bizim hakmelerin mentörü kim Rosetti değil mi? Rosetti'nin sorumluluğu ne? Yok. Yardımcı oluyorsa MHK olsun biz de onlardan hesap soralım. Yani Yusuf Namoğlu MHK başkanı ona soruyoruz yeteneksiz diyor. Öbür taraf MHK atamaları yapmıyor diyor. Öbür taraf başkasını suçluyor. Bizim muhatabımız kim yani."