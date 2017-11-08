Mehmet Demirkol'dan Aykut Kocaman yorumu: Artık basın toplantısı yapmasa da olur...

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe Kulübü'nün, teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili yayınladığı açıklamanın ardından, "Vitor Pereira döneminde Portekizli soru almıyordu. Artık Aykut Kocaman döneminde de basın toplantısı yapılmasa olur" diye yazdı.

Mehmet Demirkol'un "Aykut hocanın dediklerine bakmayın!" başlığıyla 8 Kasım 2017'de Fanatik'te yayımlanan yazısı şöyle:

Yönetimin iki günlük suskunluğun ardından yaptığı açıklama biraz şunu anlatıyor: “Bundan sonra Aykut hocanın dediklerine bakmayın...



Çok heyecanlanınca bazen böyle şeyler söyleyebiliyor. Biz bunu daha önceki dönemden de biliyorduk. Siz de zamanla alışırsınız...”



Bundan sonra özellikle zor zamanlarda basın mensuplarının Aykut hocaya çok sıkıştıran sorular sormaması hatta mümkünse kaybedilen maçlardan sonra Aykut hocanın açıklama yapmaması daha doğru olacak herhalde! Pereira döneminde Portekizli soru almıyordu.



Artık Aykut Kocaman döneminde de basın toplantısı yapılmasa da olur...

Fenerbahçe'den açıklama

Demirkol'un yazısına konu olan, Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"04 Kasım 2017 günü, deplasmanda oynadığımız Osmanlıspor karşılaşmasının ardından, maç sonucunun vermiş olduğu üzüntü ve duygu yoğunluğu nedeniyle, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, ulusal basın önünde birtakım ifadeler kullanmış; bu ifadelerden yola çıkarak birçok iddia ortaya atılmıştır.

Gelinen noktada, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Sayın Aykut Kocaman’dır ve hocamız bugünkü idmanda takımımızın başındadır.

Kaybedilen puanlar, puan tablosundaki durum tabi ki hiçbir Fenerbahçeliyi mutlu edecek cinsten değildir; ancak unutulmamalıdır ki, henüz kaybedilmiş bir şey yoktur. Geçmişte örneklerine şahit olduğumuz gibi, futbol takımımızın geriye düştüğü zamanlar olmuş, ancak büyük taraftarının koşulsuz desteğiyle ayağa kalkmasını bilmiş ve şampiyonluk kupasını gururla kaldırmıştır. Bugün de hedefimiz şüphesiz ŞAMPİYONLUKTUR. Kamuoyundan ve medyadan beklentimiz, dedikodu haberciliği ve manipülasyonu bir tarz edinmiş gazetecilikten ziyade, kulübümüzden yapılan açıklamalar baz alınarak gündem oluşturulmasıdır. Mevcut durumda, futbol takımımız, Sivasspor karşılaşması için çalışmalarına Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman önderliğinde başlayacaktır."