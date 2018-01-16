Mehmet Demirkol'dan Arda Turan ve Başakşehir yorumu

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor’da yayınlanan Spor Servisi programında Arda Turan’ın Başakşehir’e transferi ile ilgili, "Arda, Başakşehir ile Avrupa’ya gitmek istediğini söyledi. Bu transferin birçok boyutu var'' diye konuştu

Mehmet Demirkol’un Spor Servisi’nde yaptığı açıklamalar şöyle:

''Başakşehir’in bu transferleri nasıl yaptığıyla ilgili tartışmalar var, Başakşehir’in belediyenin takımı olmadığı anlatılamamış. Başakşehir açısından bu transfer büyük başarı. Çok yüksek maliyetli bir iş… Arda Turan transferini, şirketin reklamıyla ilgili bir başarı olarak görmek lazım. Bu transferi Şirket olarak bakmak lazım Başakşehir'e. Bu açıdan Barcelona ile iş yaparak marka değerine katkı yapıyorlar." diye konuştu." Bu işi Trabzon ya da başka takımla yapsalar başka olurdu. Çünkü Göksel Gümüşdağ'ın siyasi bir kimliği var. Başakşehir, zamanında belediye takımıydı, artık değil… Başkanı, bir siyasi kimlikte olduğu için daha kolay sponsor topluyor olabilir. Arda ileri üçlüde oynadığında katkı sağlıyor ama Barcelona’da orası dolu. Barcelona, orta sahada o performansı tutturamadığını düşündü."

"Arda, Galatasaray’da oynarsam dönerim diyordu. Şimdi sorulduğunda ‘Bana kucak açarlarsa’ dedim diyor, bu doğru. Ancak Galatasaray’a gelmeme sebebi bu değil. Fatih Terim ile Arda’nın arasındaki ilişkinin bozukluğu, Arda’nın Galatasaray’a gelmesine engel oldu. Demek ki insanların şahsi menfaatleri, bağlı oldukları kulübün menfaatlerinin önüne geçebiliyor, bu da çok doğru. Arda, ‘Türkiye’ye dönersem sadece Galatasaray’da oynarım’ dediğinde zirvedeydi. Ondan sonra büyük krizler yaşadı."

"Abdullah Avcı’nın, Arda Turan’ı hemen sahaya atacağını sanmıyorum. Maç kondisyonu başka bir durum. Bu kondisyonun içerisinde mental durum da var…"

"Büyük takımlar UEFA denetiminde, diğerleri biraz daha rahat. Bu yüzden Kulüpler Birliği, UEFA denetimi istemesi lazım. Şu an doğru bir harcama yok, çok fazla yolsuzluk var."

‘’Beşiktaş’ın ima çalışması güzel olmuş ancak topu da unutmamak gerek’’

"Beşiktaş’ın imaj çalışmaları çok güzel ama topu unutmamak lazım. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli iki maça çıkacak. Süper Lig’de de doğal favorim Beşiktaş ama gerçeğe bakarsan her şey ortada. Santraforu yok. Elde olan da istenen seviyede değil. Cenk’i niye yolladın falan denemez…"

‘’Fatih Terim’in 10 tane yardımcısı var boşuna toplamadı kadar adamı’’

"Fatih Terim’in, kamptaki tavrıyla ligdekiler bir birini tutmayabilir. Donk takımda kalabilir ama aksi bir durum da sürpriz olmaz. Fatih Hoca, ligin en başarılı teknik direktörü ama Aykut Kocaman’dan, Şenol Güneş’ten, Rıza Çalımbay’dan, Abdullah Avcı’dan daha fazla düşünmesi lazım. 10 tane yardımcısı var, boşuna toplamadı bu kadar adamı…"

"Dursun Özbek’in, ‘İmza toplayanlar tüydü’ demesi çok yanlış. Zaten O’nun jargonu da bu değil… Ben zaten neden seçime gittiler hiç anlamadım."

"Feghouli, dün akşam oynanan maçta yaptığı harekette kendisini kaybetti. Hakem sarı kart verdi, neden verdi anlamadım. Kırmızı kart çıksaydı ceza da gelebilirdi. Dünkü pozisyonda Galatasaray'ın teknik direktörü Tudor olsaydı hakem Feghouli'ye kırmızı kart gösterirdi. İşte bu Fatih Terim etkisidir. Fatih Terim’in hakemler üzerinde etkisi vardır, ancak bazen bu durum ters de teper."

‘’Ozan Tufan en büyük hayal kırıklıklarımdan’’

"Ozan Tufan, en büyük hayal kırıklıklarımdan birisidir. Şenol Güneş, bizi kandırdı. Bursaspor’da gösterdiği performansla bizi kandırdı. Aykut Hoca’ya hak veriyorum, kesinlikle ilişkisi kesilmesi gerekiyor. Büyük takımlar beklemez. Bu durum, Ozan’dan sonra gelecekler için örnek olacaktır."