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Spor

Mehmet Demirkol: Van Persie hazır olsa Volkan'ı içeri sokardı

"İki yıl oynamadıktan sonra Perşembe-Pazar oynayarak F.Bahçe'de liderlik yapabilir mi, çok emin değilim"

22 Ağustos 2016 15:07

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol Ntvspor'da Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, "Van Persie hazır olsa Volkan'ı içeri sokardı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Mehmet Demirkol'un açıklamaları şöyle:

"Dick Advocaat beklemediği bir rakip buldu karşısında. Bu yüzden şoke oldu. Ama bu sürpriz değil. Fenerbahçe'nin aldığı yenilgi sürpriz değil. Başakşehir bu ülkede futbol derinliği en iyi olan takımı. Advocaat bence Emenike'yi kullanmayacak. Van Persie iyi durumda değil. Fernandao kilolu ve iyi çalışmamış. Salih iki yıl oynamadıktan sonra Perşembe-Pazar oynayarak F.Bahçe'de liderlik yapabilir mi, çok emin değilim. Advocaat, savunma hariç her bölgeye transfer isteyebilir. Bu sürpriz olmaz.Fenerbahçe'nin kalite problemi var. Volkan Babacan'ın kurtardığı pozisyonda VanPersie hazır olsaydı Volkan'ı da içeri sokardı"

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Mehmet DemirkolFenerbahçeBeşiktaşBaşakşehir

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