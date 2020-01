Mehmet Demirkol: Tudor takımı dizebilmiş değil; acele etmezse Aykut Kocaman haklı çıkacak!

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, "Galatasaray henüz zorlu bir maç yapmadı, fikstürleri zorlaşacak ve puan kaybedecekler" açıklamasına göndermede bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, takıma sonradan dahil olan Sofiane Feghouli'yi henüz nerede ve nasıl oynatacağına karar veremediğini savunan Demirkol, Tudor'un bu soruna çare bulamaması halinde Kocaman'ın haklı çıkacağını söyledi.

Mehmet Demirkol'un 30 Ekim 2017'de Fanatik'te "Kocaman haklı mı?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Rıza hoca maça önde baskıyla oyun kurdurmadan başladı. Böyle olunca Fernando oyuna son 10 dakikaya kadar giremedi. Hep arkada kaldı. Tolga solda ekstra oyuncu olarak Galatasaray’ın yaptığı baskıya destek veren oyuncu olmaktan çıktı. Geriye gelip savunmaya dönük orta sahaya dönüştü. Vasatlaştı. Geçen seneye döndü. Selçuk dışında orta sahada pas yapan oyuncu olmayınca da Galatasaray maçı hiç ele alamadı. Rıza hocanın elinde avantajlar vardı. Öncelikle Galatasaray’a bu kadar önde baskı yapmaya cesaret etmek dışında bir şansı yoktu. Bu işlemese ona kimse bir şey söyleyemezdi. Ancak klasik adam adamayla kendi yarı sahasında beklemek bu kadroyla Burak’sız sonuç vermezdi. Çıkmaz gibi gözüken onun için avantajdı.

Gereksiz yordu

İkinci olarak Denayer’li bir Galatasaray savunma göbeği kenardan yapılavak her ortada elverişli bir gol alanıdır. Bu da aynen böyle gerçekleşti. Eğer doğru vuruşları yapsalar maçı çok önce koparabilirlerdi. Üçüncü olarak Yusuf’a ekstra güven verme ihtimali en yüksek kişilerden biri o. Yusuf çok çalıştı. Hatta biraz gereksiz yordu kendisini. Eğer zaman zaman yanına gelen Okay ve Onazi’yle pas alışverişi yapsa enerjisini çok daha iyi kullanabilirdi. O hemen her seferinde koşuyla rakip alana gitti. Allahı var. Bunu çok iyi yapıyor. Ama bu enerji sarfiyatıyla 90 dakika 34 maç geçmez ve en büyük avantaj da Tudor’un iş yürümediğinde yapması muhtemel değişikliklerdi.

Yegane adam

Gomis’i çıkarttı ve rakip savunmayı rahatlattı. Pas yapabilen yegane adamı çıkarttı ve Onazi ile Okay’ı rahatlattı. Kurduğu harika pres oyununu ya devam ettirmeli ya da özellikle yenik duruma düştüğü oyunlar için bir plan bulmalı. Yine bir büyük maçı gol atamadan bitirmekten Rodrigues kurtardı onu. Gerçek şu ki, Tudor, Feghouli sonrası Galatasaray’ı henüz dizebilmiş değil. Acele etmesi lazım. Yoksa Aykut Kocaman fazlasıyla haklı çıkacak.