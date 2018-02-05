Mehmet Demirkol: Terim golün geldiğini hissetti

Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın liderlik fırsatı teptiği Sivasspor mağlubiyetini değerlendirdi.

"Samet Aybaba, Galatasaray’ın stoperlerine top aldırdı ama sonrasında baskıyla oyun kurmalarını engelledi. Sumudica’nın düştüğü hataya kapılıp Galatasaray’ı beklemedi. Donk ve Tolga’yla zaten top yapması zor olan konuk ekip bunu çözemedi. Gol ve 18’de Kone’nin direkten dönene topu sonrası Sivas uzun ve acele vurmaya başlayınca Galatasaray topu aldı ama standart oyunlarına yaklaşamadılar.

Bu orta sahayla kolay da değildi. Sivas’a Emre’nin driplingleri ve Kone’nin önde topu tutup sakinleştirmesi zaman zaman yardım etti. Dengeyi Terim’in oyun için diziliş değişiklikleri değil Belhanda’yı oyuna sürmesi bozdu. Ara pasları etkiliydi. Eren’in de varlığıyla maçın son 10 dakikasında skorda dengeyi yakalayacak işleri de yaptılar. Ancak 75 dakikayı boşa harcamışsanız, orta saha ikiliniz yetenek olarak düşükse iş kolay olmuyor.

Gecenin sorusu?

Fernando olmayınca bu takım nasıl savunmadan çıkacak, geçişleri nasıl yapacak? Onun yokluğunda Tolga-Donk, Josef-Topal’ın da gerisine düştü. Bu, pozisyon olarak dokundukları herkesi etkiledi.

Maçın starı

Kone ve Emre Kılınç arasında kaldım. Emre geçiş oyununda harika driplinglerle takımına nefes aldırdı. Kone’nin aklı ve soğukkanlılığı da ona yardım etti. Her ikisi de galibiyette kilit roldeydi.

Maçın olayı

Nagatomo’nun geri pasında Muslera topu ayağının dışıyla kontrol etmeye çalışıp kornere kaçırınca sanki Fatih Terim golün geldiğini hissetti. Kulübede korneri bekleyişindeki yüz ifadesi işlerin sarpa saracağını hissetiğini anlatıyordu. Ve öyle de oldu..."



Fanatik Gazetesi'nden alınmıştır.