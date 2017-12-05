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Spor

Mehmet Demirkol: Seyircisiz şampiyon olunmaz!

''Başakşehir’in seyircisi yok''

05 Aralık 2017 19:45

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Başakşehir’in seyircisi olmamasından yakınarak, “Başakşehir; Trabzonspor’a, Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye oynadığı oyunu diğer takımlara karşı oynayamıyor çünkü seyircisi yok. Seyircisi olmayan şampiyon mu olur ya? Olmasın da kusura bakmasınlar. Oyunlarının karşılığını tabii ki alsınlar, isterim. Hoca, yönetim… Ama seyircisiz şampiyon… Biteriz. Ben yolculuğun gideceğin yerden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Heyecanlı olan zaten şampiyonluk yolculuğu değil midir?" dedi.

NTV Spor'da konuşan Demirkol, "Başakşehir’de Başakşehir Futbol Kulübü’nden daha eğlenceli ne var ki? Muhtemelen yoktur… Clichy, Adebayor, Emre… Bunlar dünya klasında adamlar. Dünya klasında başka ne var ki Başakşehir’de? Bir tane çok güzel pideci var! Tamam da bir gün de maça git yani! Gidilmezse olmaz. Çünkü o mücadeleye girdiğinde Fenerbahçe 50 bin, Galatasaray 50 bin, Beşiktaş 40 bin kişi topluyor. Bu bizim genel spora bakışımızın eleştirisi." ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Mehmet Demirkol, "Sharapova’yı izlemek isteyen çocuklarınızı dinliyorsanız, Adebayor’u izlemeyi istediklerinde de dinleyin çocuklarınızı. Her çocuk Adebayor’u izlemeyi ister. Götürün maçlara. Başakşehir’de seyredecek çok oyuncu var. Seyirci olmadan şampiyon olunmaz!” ifadelerini kullandı.

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