Mehmet Demirkol: Şenol Güneş'in formda olmadığını düşünüyorum

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 5-0 yenilmesinin ardından yapılmaması gereken en büyük hatanın yapıldığını söyledi. Ayrıca Demirkol, Şenol Güneş'in kararlarını sorgulayarak tecrübeli teknik direktörün formsuz olduğunu dile getirdi.

İşte Mehmet Demirkol'un NTV Spor'un internet sitesinde yayınlanan yazısı:

"Tek kolla ejderhaya karşı

Sıfır hata lazımdı. En büyüğünü yaptık...

Maç öncesi keşke olsa dediğim Bayern’in eksik kalmasıydı. Hatta yayında da bunu söyledim. ‘15’de Hummels kırmızı görse mesela ne güzel olur...’ Belki böyle bir denklik sağlamak mümkün olabilirdi. Aksine maçı bitiren bir şey oldu. Vida’nın Beşiktaş’a Şenol Hoca’nın oyun tercihlerine henüz ikna olmadığını düşünüyorum. Dünkü kadroda da itiraz edebileceğim ilk isim oydu. Çünkü özellikle takım boyunun kısa tutulmasına kendisini sürekli geri atarak darbe vuruyor. Gördüğü kırmızı kartıysa sadece onun hatası olarak ele almamak lazım. Beşiktaş kariyerinin en kötü maçlarından birini oynayan Atiba’nın saçma pasında yaşanan pozisyon sadece onun günahı değil. Caner’in ve Atiba’nın aldığı risk o dakikada o statta alınmaması gereken bir riskdi. Bayern’e karşı bu durumda kalmak ejderhaya karşı tek kolla savaşmak demekti.



Gecenin sorusu

Şenol Hoca savunma göbeğiyle neden bu kadar oynuyor. Vida atılınca Medel yerine geçti tamam. Sonra neden Tosiç giriyor ve yeniden Medel orta sahaya. Oğuzhan ve Tolgay bu kadar mı zayıf? Love çıkıyorsa Negredo giremiyor mu?



Maçın starı

Coman. Hem orta saha, hem hücumcu, hem golcü. Tutulması, özellikle de Alaba ve Lewandowski’nin arasında böyle bir organizasyonun parçasıyken.



Maçın olayı

Kuşkusuz kırmızı kart akla gelir. Ama Love’un 18’de karşı karşıyada kaçırdığı pozisyon gol olsa yaşanabilecekleri merak etmiyor da değilim. Bir anlık bir şok. Belki anında bir orta saha müdahalesi. Kartlar yeniden dağıtılabilirdi.



Kısa mesaj!

Sıfır hata lazımdı. En büyüğünü yaptık..."