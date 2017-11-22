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Spor

Mehmet Demirkol: Şenol Güneş evrensel bir hoca

Demirkol, Beşiktaş'ın gruptan lider olarak çıkmasını değerlendirdi

22 Kasım 2017 01:50

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda sahasında ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kalması ve gruptan lider olarak çıkmasını değerlendirdi. Demirkol, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, "Evrensel bir hoca" yorumunu yaptı.

"Beşiktaş bugün Türkiye standartının üzerinde oynadı'' diyen Demirkol'un açıklaması şöyle:

"Sahadaki en iyi oyuncu Pepe diyebiliriz. Aboubakar da çok Pepe'nin üzerine oynamıyor. Gökhan iyi oynamıyor.Şampiyonlar Ligi'nin fenomeni yine sahneye çıktı; Cenk Tosun."

"Cenk soldan çok enteresan şeyler yaptı. Topu aldı, üzerinden aşırtıp geçmek çok akla gelmez. Topu sürdü, orada o pası vermek çok akla gelmez. %100'ünü yaptı"

"Şenol Güneş yerli değil, evrensel bir hoca. Beşiktaş, Türkiye futbolunun standartının çok üzerindeydi. Tolgay'ı izlediğimde, acaba İlkay Gündoğan'ı mı izliyorum diye düşünüyorum."

 

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