Mehmet Demirkol: Riekerink'in planı tutmadı; Galatasaray 90 dakika boyunca 1.5 pozisyon bulabildi

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Kayserispor'a kendi sahasında 2-1 kaybettiği maçta teknik direktör Jan Olde Riekerink'in planının tutmadığını belirterek "Galatasaray’ın sağlam oyunu, topa sahip olduğu oyun. Orta sahadan iyi top çıkarıp özellikle Varela, Güray ve Deniz’le işi gören bir takıma karşı top yapmak gerekir. Fenerbahçe top yapamadığı için darmadağın oldu. Riekerink, takımının hiç de bilmediği bu yolu seçti. Bilen Fenerbahçe yapamamışken hem de. " dedi. Demirkol, sarı kırmızılı ekibin bu taktik ile 90 dakika boyunca sadece 1.5 pozisyon bulabildiğini de söyledi.

Mehmet Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Riekerink’in takıntılı olduğu dizilişte Sneijder yoksa o pozisyona iki alternatif var. Birincisi Josue... Ancak denendiği maçlarda istenen alınamadı. Diğer seçenek de Podolski... Beşiktaş’ın Talisca’yı kullandığı gibi Podolski’yi kullanıp Eren’i öne atmak. Bu tip bir oyunda Selçuk’un yokluğunda Josue’yi merkez 2’liden biri yapmak gerekiyor tabii. Çünkü De Jong-Tolga ikilisi kısır kalıyor.



Fenerbahçe etkisi



Peki Riekerink neden Josue’yi merkezde görevlendirmedi? Çünkü muhtemelen Kayseri’nin Fenerbahçe maçındaki orta saha etkinliğinden etkilenip burayı sağlam tutmak istedi. Ki bu tercih Riekerink’le ilgili kararımızı net olarak vermemize de yaradı.



90 dakikada 1.5 pozisyon



Galatasaray’ın sağlam oyunu topa sahip olduğu oyun. Rakibi durdurduğu oyun değil. Ve orta sahadan iyi top çıkarıp özellikle Varela, Güray ve Deniz’le işi gören bir takıma karşı top yapmak gerekir. Fenerbahçe top yapamadığı için darmadağın oldu. Ve Riekerink takımının hiç de bilmediği bu yolu seçti. Bilen Fenerbahçe yapamamışken hem de... Böyle olunca 90’a kadar sadece 1.5 pozisyon buldular. Kayseri ise 2 duran top golünün yanı sıra 7 pozisyona da girdi.



Korner, yarım penaltı!



İkinci yarıya da orta sahayı almak amacıyla başlamadı Riekerink. Tek düzelttiği Muslera’nın tüm duran toplara çıkması oldu. Bundan sonra da bu böyle olmalı. Hiç savunmasına bakmadan her yan topa çıkmak zorunda. Yoksa iyice komedi filmine dönüyor. Korner, Galatasaray maçlarında hakikaten yarım penaltı. Josue’nin oyuna girip Semih’in sağ kanada geçmesiyle De Jong stoper olunca büyük risk aldılar ama rakip savunma da Podolski-Eren ikilisini kontrol etmekte zorlanmaya başladı. Bruma boşa çıktı.



Riekerink sınıfta kaldı



Kayseri’yi zorlayamadılar ama yordular. Son pas, şut tercihlerinde sorun yaşamaları Galatasaray’ı oyunda tutsa da yetmedi. Dün Riekerink belki de ilk kez maç başı planını çok yanlış yaptı. Ama zaten Selçuk ve Sneijder’in varlığında yanlış yapmak zor. Onlar yokken plan yapmak gerekiyor. Ve burada açık bir şekilde sınıfta kaldı.