Mehmet Demirkol: Ozan Tufan, 45-50 milyon Euro ederdi

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında spor gündemini yorumladı. Demirkol, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Bursaspor yerine Arjantin'de yetişseydi 45 ila 50 milyon Euro'luk bir bedelle Avrupa'nın büyük bir takımına transfer olabileceğini söyledi.

Mehmet Demirkol: "Transferde kulüpler oyuncuların kökenine bakarlar. Beşiktaş büyüme yaparsa Cenk gibi oyuncuları satar. O zaman burası bakılabilecek bir köken haline gelir."

Ozan Tufan 50 milyon Euro ederdi!

Ozan Tufan, Bursa yerine Arjantin'den çıksaydı 45-50 milyon Euro ederdi. Çünkü orası bir vitrin.

Cenk Tosun'dan gelen para nereye gitti?

Cenk'ten gelen para nereye gitti? Önce oyuncuların maaşları ödendi. Bir büyüme modeli açısından Talisca ve Aboubakar gibi oyuncuları almak gereklilik.

"Talisca, Türk olmak istiyorsa başımın üstünde yeri var"

Talisca'dan para kazanılabilir. Şu anda bu performansı Benfica'da gösteriyor olsaydı bitmişti iş. Talisca'yı alacaksak Fernandao'yu da alalım. Birisi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorsa olmalı. Dili, dini hiç umrumda değil.

Atatürk'ün lafı "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Ne mutlu Türk'üm doğana" değil. Talisca Türk olmak istiyorsa başımın üstünde yeri var. Vatandaşlık önce, sporculuk sonradır.

(Fanatik)