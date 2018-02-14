T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Demirkol: Ozan Tufan, 45-50 milyon Euro ederdi

"Transferde kulüpler, oyuncuların kökenine bakar"

14 Şubat 2018 15:53

Spor yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında spor gündemini yorumladı. Demirkol, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın Bursaspor yerine Arjantin'de yetişseydi 45 ila 50 milyon Euro'luk bir bedelle Avrupa'nın büyük bir takımına transfer olabileceğini söyledi.

Mehmet Demirkol: "Transferde kulüpler oyuncuların kökenine bakarlar. Beşiktaş büyüme yaparsa Cenk gibi oyuncuları satar. O zaman burası bakılabilecek bir köken haline gelir."

Ozan Tufan 50 milyon Euro ederdi!

Ozan Tufan, Bursa yerine Arjantin'den çıksaydı 45-50 milyon Euro ederdi. Çünkü orası bir vitrin.

Cenk Tosun'dan gelen para nereye gitti?

Cenk'ten gelen para nereye gitti? Önce oyuncuların maaşları ödendi. Bir büyüme modeli açısından Talisca ve Aboubakar gibi oyuncuları almak gereklilik.

"Talisca, Türk olmak istiyorsa başımın üstünde yeri var"

Talisca'dan para kazanılabilir. Şu anda bu performansı Benfica'da gösteriyor olsaydı bitmişti iş. Talisca'yı alacaksak Fernandao'yu da alalım. Birisi gerçekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyorsa olmalı. Dili, dini hiç umrumda değil.

Atatürk'ün lafı "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Ne mutlu Türk'üm doğana" değil. Talisca Türk olmak istiyorsa başımın üstünde yeri var. Vatandaşlık önce, sporculuk sonradır.

(Fanatik)

 

ETİKETLER

Mehmet DemirkolFenerbahçeBursasporTürkBeşiktaşOzan TufanCenk TosunAnderson TaliscaAboubakarTürkiyebonservis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24