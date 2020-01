Mehmet Demirkol: Oyunun genel akışına hiç uymayan bir final oldu; Beşiktaş'a yakışmadı

Fanatik gazetesi spor yazarı Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Lyon'a 2-1 kaybettiği maça ilişkin olarak "Oyunun genel akışına hiç uymayan bir final oldu, Beşiktaş'a yakışmadı" yorumunda bulundu.

Mehmet Demirkol'un Beşiktaş - O.Lyon maçına ilişkin Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Gerçekten akıalmaz. Eşi bulunmaz bir adaletle hükmeden bir hakem. Hemen öne geçilen bir maç. Her duran toptan rahatlıkla çıkan pozisyonlar. Her şey lehteyken son 15 dakikadaki dağınıklığı Türkiye saatiylegece yarısını geçmiş olmanın verdiği uyku hali dışında neye bağlayabiliriz bilmiyorum. Tosic’in arka arkaya yaptığı hatalar, Talisca’nın ona uymasıyla gelen gol ve sonrasında Fabri’nin bütün yıl boyunca zorlamalarının finaliyle gelen 2. gol. Oyunun genel akışına hiç uymayan bir final oldu. Bu, tecrübeli takıma da

yakışmadı.



Tartışmalı tercihler



Başa dönmek gerekirse... Açık konuşmalı. Eğer bu savunma tercihlerini Şenol Güneş değil, Tudor veya Advocaat yapsa daha maç başlamadan testereyi ele alırdım. Zira Mitrovic’in stoperliği Marcelo’yu (gördüğü sarı kart da bundan) bozuyor, Tosic’in sol bekliği ise hemen her şeyi. Ancak bu tartışmalı tercihleri Güneş yapınca:



1- Mutlak bir bildiği vardır diye düşünüyorsunuz. Çünkü genelde böyle oluyor.



2- Tutmadığı anda 20. dakikada bu düzeni değiştireceğini biliyorsunuz, ki dün akşam da öyle oldu. Mitro’yu hemen defansif orta sahaya alıp alışıldık düzene döndü.



Talisca 10 numara değil



Lyon maça önde baskıyla, dönenleri toplamak, ceza sahasına yığılmak tercihiyle başladı. Ancak Fabri uzun vurduğunda Beşiktaş, topları aldı ve önde tuttu. Lyon’un baskısı kırılınca Beşiktaş kazandığı her duran toptan pozisyon çıkardı (Maç sonuna kadar). Kaçan mutlak iki pozisyondan sonra Talisca, Avrupa’daki 4. asistini Babel’e yaptı. Şunu

söylemem lazım; Talisca’nın bir forvet olduğunu. 10 numara olarak çok eksiğinin olduğunu düşünüyorum. Ama bir de 10 numara olsa kaç asist yapacak bilemiyorum. Çok değişik ve yer bulmanın çok zor olduğu bir oyuncu.



Oğuzhan oyundan çıkınca...



Güneş klasik savunmaya dönünce Mitro’dan kaynaklı arkaya kaçırmalar tamamen kesildi. Ancak hücuma çıkışlarda çok ciddi sorun çıktığını da söyleyelim. Cenk sağda, Babel solda. Oğuzhan’ın yeri biraz muğlak. Alan paylaşımı hücumda sorunlu oldu. Diğer taraftan 75’e kadar savunmada bir kez Lacazette’yi arkaya kaçırmak ve 2 duran top dışında çok fazla açık verilmedi. Oğuzhan oyundan çıktıktan sonra ise oyunu tamamen Lyon’a verdik. Ve arka arkaya korkunç hatalar yaptık. 2-1 kötü bir sonuç değil ama çok daha iyisi mümkündü.