Mehmet Demirkol, Milli Takım için Fatih Terim'in yerine hoca önerdi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım'ı, ligde bir takımın başındaki hocanın çalıştırması önerisinde bulundu. "Senede 7 maç için 2-3 milyon euro maaş mı olur?" diyen Demirkol, en formda ismin Şenol Güneş olduğuna dikkat çekti.

DUVAR’da yer alan habere göre, Mehmet Demirkol, Milli Takım için ayrı bir hoca olmasına gerek olmadığı önerisinde bulundu. Ligde takım çalıştıran hocalardan en formda olanının aynı zamanda Milli Takım’ı da çalıştırmasını isteyen Demirkol, NTV Spor’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şenol Güneş çok büyük hoca. Çok kötü bir santrafor performansı izliyoruz, sürekli diziliş değişiyor. Dünyanın hiç bir yerinde göremezsin, şampiyon olan takım yeni sezonda 7 haftada 5 kez taktik değiştiriyor.

‘Stoper havuzumuz dar’ diyor ve ona rağmen takım yürüyor. Büyük teknik direktör performansı bu. Bunu başka bir adam yapsa gönderilirdi. En önemli iki oyuncusu da gitmiş.

Bir tek şey eksik Gökhan Gönül top noktaya çıkmalı. O da olursa kapa dükkanı, bütün takımları Şenol hoca çalıştırsın bütün takımları. Bir ara Fatih Terim öyleydi ya. Şimdi de Şenol hocaya dönecek bu…

A Milli Takım teknik direktörlüğü en formda kimse onun yapması gereken bir iş. Dick Advocaat, herkes milli takıma gidiyor ben de Hollanda’ya gidiyorum diyorsa, o arada da milli takımları çalıştırabilirler.”

Şenol hocanın da bütün oyuncuları gidiyor, Şenol hoca da Milli Takım’ı çalıştırsın. Fatih hoca da Galatasaray’ı çalıştırsın, o formda olursa o Milli Takım’ı çalıştırsın. Milli takımlar için dünyadaki yapı yanlış. Dünya bu konuda yanlış yapıyor. Senede 7 maç için 2-3 milyon euro maaş mı olur?”