Mehmet Demirkol: Milli Eğitim'in Muslera'nın çocuklara "sporculuk dersi" vermesi için program hazırlaması lazım

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdiği yazısında, "Ligin yüksek IQ’lu oyuncularından Jefferson ve Maxim’in oyunları Muslera’yı kahraman yapacak kadar şans yaratmalarına yetti. Ona bir parantez açmak lazım. Kaleciliğiyle takıma verdiği güveni ya da rakiplere yaşattığı ‘bu adam gol yemez’ güvensizliği sabit... Mütevazılığıyla zenginleştirdiği güçlü liderliği de... Ama böyle bir sakatlıktan, bu yaşta, 10. yılında bu mental sağlamlıkla dönmenin üzerinde durulmalı. Milli Eğitim’in bu adamdan yararlanması, çocuklara ‘sporculuk dersi’ vermesi için bir program hazırlaması lazım. Zaten online değil mi öğretim!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol, Gaziantep FK-Galatasaray maçının ikinci yarısında Onyekuru ve Kerem hamlelerinin sonuç verdiğini belirterek, "Ligin yüksek IQ’lu oyuncularından Jefferson ve Maxim’in oyunları Muslera’yı kahraman yapacak kadar şans yaratmalarına yetti. Onyekuru, futbolu özlediğini de attığı gollerle gösterdi." diye yazdı.

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