Mehmet Demirkol milli aradan sonra 3 büyükleri değerlendirdi

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol milli ara sonrası 3 büyüklerin lige nasıl döneceğini Fanatik’e yorumladı.

Bir önceki milli ara dönüşü Gençlerbirliği’ne yenilen Beşiktaş’ın bunu ders alması gerektiğini belirten Demirkol Şenol Güneş’in Okan Buruk’un planlarını ancak ideal 11 ile bozabileceğini söyledi.

Başakşehir ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray’da Tudor'un ‘’büyük maç kazanamıyor’’ imajını düzeltebileceğini, Fenerbahçe’nin Sivas maçında yeni şeyler denemesi gerektiğini Aykut Kocaman’ın kariyerinin tehlikeye girdiğini ifade etti.

Mehmet Demirkol’un Fanatik’te 17 Kasım 2017 tarihli ‘’3 büyükler milli ara sonrası lige nasıl döner?’’ başlıklı yazısı şöyle:

Beşiktaş-Akhisarspor

Ders almadılarsa başları dertte

Bir önceki milli takım dönüşünde cuma günü Gençlerbirliği’ne kaybetmiş olmaktan gerekli dersler alınmadıysa, Akhisar, Beşiktaş’ın başına dert olabilir. Şenol hocanın önündeki en büyük engel hem kendi hem oyuncularının dikkatini Porto maçından buraya çekebilmek olacak. Porto maçına oyuncu saklamak kağıt üzerinde mantıklı olsa da Okan Buruk’un planlarını bozmak ancak ideal 11’le mümkün olacaktır.

Başakşehir-Galatasaray

Tudor ‘Kazanamıyor’ yargısını yenebilir

Bu maçın kaderini belirleyecek 2 etken var. Birincisi Başakşehir’de Mahmut ve Emre’nin orta sahada fit olarak yer alması. İkinci olarak Tudor’un belirleyici oyun stratejisi. Eğer ön alan baskısıyla oyuna başlar, stoperlere top aldırtmazlarsa avantajlı olurlar. Çünkü Abdullah Avcı bu sene bu tip durumlarda pasla çıkmaktan ziyade Adebayor’a top şişirtiyor. Bu eşleşmede Maicon avantajlı olabilir. Tudor’un tedbirden ziyade rakibe sorun çıkartmayı önemsemesi lazım ki, ‘Büyük maç kazanamıyor’ yargısını yenebilsin. Çünkü en büyük rakibi bu.

Fenerbahçe-Sivasspor

Aykut Kocaman yeni şeyler denemeli

Valbuena’nın yokluğunda Aykut Kocaman 2 santrfor arkasında Giuliano’yu değerlendirmeli. Brezilyalı, sağ kanatta ikinci lig futbolcusu ayarında... Santrfor arkasında ise Brezilya Milli Takımı yıldızını seyredebiliriz. Aykut Kocaman yeni şeyler denemeli. Zira artık istifa sadece Fenerbahçe’den istifa anlamına gelmez. Kariyeri tehlikeye giriyor.