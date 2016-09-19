Mehmet Demirkol: Mario Gomez Beşiktaş’a dönmek istiyor

Ntvspor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'tan ayrılarak Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in Beşiktaş'a dönmek istediğini iddia etti.

Demirkol "Mario Gomez’in bonservisi 9 milyon euro ise bu konu bu şekildeyse Almanya’da gerekli bilgileri alırsın. Bu iş başka bir yere gidebilir. Gomez, Beşiktaş’a dönmediği için pişman. Bu başka bir bilgi. Hatta dönmek isteyebilir. Burada Beşiktaş’ın vereceği karar önemli. Ben olsam devre arasında hemen geri alırım. Gomez pişman yani, bunu biliyorum. Gazeteciyiz biz, bilgi alırız. Başka bir oyuncu olsa, ‘Zamanında beni tercih etmedi’ diyebilirsin. Gomez’den bahsediyorsan, sen de onu istiyorsun, alabiliyorsan alırsın. Olabiliyorsa olsun" ifadesini kullandı.

Mehmet Demirkol, Arda Turan-Fatih Terim gerginliğine de değindi. Türk futbolunun iki önemli figürünün aralarındaki iletişimsizliğin kabul edilemez olduğunu söyleyen Demirkol, futbolcu ve hoca arasındaki baba-oğul söylemlerinin gereksiz olduğunu ve ortada bir haksızlık varsa bunun baba-oğul söylemi altında örtbas edilemeyeceğini dile getirdi.

Demirkol şöyle konuştu:

“Hesap soracağım lafını Türk halkına demediğini söyledi. Kime dedin Ardacığım? Açık olalım ya. Açık olmadıkça iş büyüyor. Açık olmayacaksan konuya girme. Birbirleriyle konuşmuyorlar ve basın üzerinden birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. İnsanların bir tane babası ve bir anası olur. O bizim babamızdır filan olmaz. Orada hakkın yeniliyor, biz onun babası sayılırız, ağası sayılırız. Bütün dertler buradan geliyorlar, hacılıktan, hocalıktan babalıktan. Demokrasi var burada.”

"İki kişi konuşmazsa"

“Herkes bir bireydir, herkes diğerinden birbirinden farklı olmayacak derecede önemlidir. Arda Türk futbolunun en önemli figürü. Bir problemi varsa bize çok net anlatabilir. İçeride bazı olaylar oldu. Burada da olur.; ama işimizi yaparken buraya aksetmez. Bu işi doğru yapmak, doğru algılamak lazım. Bizi bunlarla meşgul etmeyin. Burası milli bir yapı. Fatih hoca ile Arda konuşmamış. İki kişi konuşmazsa sorunun ne olduğu ortaya koyulamaz ki.”

“Gereksiz yükleri sırtına yüklemesin. Fatih Terim Türkiye’de teknik adamlığı geldiği zirve nokta. Arda Türkiye futbolunun geldiği zirve nokta. Bunlar aralarında anlaşamazlarsa futbolun vay haline.”