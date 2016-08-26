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Spor

Mehmet Demirkol: Manchester United Avrupa Ligi'ne PAF takımıyla mı çıkacak?

"Türk takımlarının Avrupa'nın dev takımları arasında en çok yendiği takım sanırım Manchester United'dır"

26 Ağustos 2016 21:11

Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin belli olması yorumlayan Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol ise Fenerbahçe'nin, A Grubu'ndaki rakipleri arasında yer alan İngiliz devi Manchester United'ın organizasyona bakış açısının önemli olduğunu ifade etti. Mehmet Demirkol şunları söyledi: "Manchester United, Avrupa Ligi maçlarına PAF takımıyla mı çıkacak, as kadroyla mı çıkacak. Yoksa lig kupası muamelesi mi yapacak. Bu merak konusu.”

Mancester United'in, İngiltere Premier Ligi'nde çok önemli bir mücadele verirken Avrupa Ligi'ne gereken önemi gösterip göstermeyeceğinin merak konusu olduğunu söyleyen Demirkol, "Fenerbahçe'nin grubunda belirleyici olan, Manchester United'ın bu kupaya nasıl baktığı" ifadesini kullandı.

 

"Türk takımlarının en çok yendiği”

 

Demirkol, geçmişte Manchester United'ın prestij maçları için Türkiye'ye geldiğinde yedek kadrolarla sahaya çıktığını da hatırlatarak, "Türk takımlarının Avrupa'nın dev takımları arasında en çok yendiği takım sanırım Manchester United'dır" ifadelerini kullandı.

 

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Mehmet DemirkolManchester UnitedFenerbahçeAvrupa Ligi

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