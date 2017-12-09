Mehmet Demirkol: Le Guen ve oyuncuları beni yanılttı

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, dün oynanan Bursaspor-Fenerbashçe maçını değerlendirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen’in Fenerbahçe’nin oyununu bozmaya yönelik taktik belirlediğini söyleyen Demirkol, ‘’ Çok keyifli bir maç yaşanacağını düşünüyordum ancak Le Guen ve oyuncuları beni yanılttı. 9 kişiyle Fenerbahçe’nin önüne duvar ördüler’’ diye konuştu.

Top’un genelde Fenerbahçe’de olduğunu ancak Bursaspor’un kalabalık savunma yaparak Fenerbahçe’nin istediği oyunu oynamasına engel olamaya çalıştıklarını söyleyen Demirkol’un açıklamaları şöyle:

Çok keyifli bir maç yaşanacağını düşünüyordum ancak Le Guen ve oyuncuları beni yanılttı. 9 kişiyle Fenerbahçe’nin önüne duvar ördüler. Özellikle İsmail ve Şener’in hücuma katılmasını engellemek istediler. Dirar ve Aatıf’la bu oyuncuların arasını kalabalıkla kestiler. Aslında bu Aykut Kocaman’ın yaklaşımıyla da güçlü hale gelen bir durumdu. Barış ve özellikle 5 gollü Aziz Behich’in üzerinden etkin kontra yapan Bursa’nın bu yönünü törpülemek isteyince Kasımpaşa maçındaki kanat oyuncularının etkinliğinden çok uzakta kalındı. Fenerbahçe hem Batalla’yı baskıyla oyuna sokmadı hem de Dirar ve Aatıf; Barış ve Behich’in top almasını engellemek için ekstra çaba sarf etti.

Kocaman’ın söylediği...

Top Fenerbahçe’deydi ama istediklerini oynayamadılar. Belki Kocaman’ın söylediği anlamda bir endişe içinde değildi takım ancak alan/adam geçen, savunma duvarını kıran pas kalitesi/hızı asıl önemlisi çabası olmadığı için Bursa sadece doğru durarak Fenerbahçe’yi durdurdu. Öte yandan ev sahibi de istediği gibi kapanıp pozisyon aldı ancak istedikleri geçiş oyununu oynayamadılar. Eğer sakatlık gibi sorun yoksa Le Guen’in Jorquera’nın yerine Faty’yi alışı orada biraz daha yüksek direnç sağlayıp Batalla’yı biraz daha hücuma yaklaştırmak onu baskıdan çıkarmak amaçlı olmalı. Ancak bunu yapamadılar.



Fenerbahçe yorgundu

Dakikalar geçtikçe santim santim de Fenerbahçe ilerledi. Fazla ceza sahası içi aksiyonu sağlayamasalar da savunma dengesini biraz olsun bozdular. Penaltı golü sonrası Bursa’nın Delarge’ın oyuna girişi sonrası, savunma duvarını gevşetip Fenerbahçe kalesine gitme isteğiyse ancak 15 dakika sonra az da olsa sonuç vermeye başladı. Ancak bu sezon alıştığımız Bursa hücumlarına hiç yaklaşamadılar. Fenerbahçe ise istediği alanları bulmaya başladı ancak onlar da yorgundu.



Fenerbahçe geçen haftaki seviyede güzel bir futbol oynayamadı. Ancak büyük bir test maçını soğukkanlılıkla geçmeyi başardı. Şimdi lazım olan pas hız ve kalitesini biraz yükseltmek. Kapanmanın bir çare olmadığını rakibe anlatmak onları daha baştan buna ikna etmek lazım