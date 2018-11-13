Mehmet Demirkol: Koeman ile yeni sözleşme olabilir

Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında sporun gündemini değerlendirdi. Demirkol, katıldığı programda Fenerbahçe'nin takımın başında geçici olarak bulunan Erwin Koeman'le sözleşme imzalayabileceğini belirtti.

Demirkol'un ilgili bölümle ilgili açıklamaları şöyle:

''Cocu bildiğim kadarıyla halen Türkiye'de. Ortada bir problem olabilir. Koeman da o koltuğu dolduruyor. Fenerbahçe taraftarları net olarak Cocu'yu istemedi. Daha sonra da yollar ayrıldı. Koeman geldi, Ersun Yanal kampanyaları başladı. Koeman, Galatasaray, Anderlecht, Alanyaspor maçlarında başarılı oldu. Bilet alan açısından bir şikayet duyuyor musun? Bu sezon gibi olmasaydı, “Bu takım niye gitmiyor kardeşim” denir ve problem olurdu. Koeman'ı yolladın, teknik direktör getireceksin. 2 maç kaybetti. Konuyu nasıl anlatacaksın? Koeman ile yeni sözleşme olabilir. Cocu'nun şartlarında bir sözleşme yapılmaz diye düşünüyorum. Türkiye'de yaşanan problemlerin yüzde 99'u işin ekonomisi. Anormal olan kontratlar.''