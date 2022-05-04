Mehmet Demirkol, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Başakşehir dönemiyle ilgili sözlerini eleştirdikten sosyal medyada tepki çekmişti. Konuya ilişkin olarak bir özür açıklaması yapan Demirkol, "Kerem'in sözlerinin tamamını dinledim. Kerem, altyapıyla ilgili yaptığı eleştirilerde haklı. Gelen tepkiler de doğru. Sevgili Kerem'den de özür dilerim" dedi.

Socrates YouTube yayınlanan "Karşı Karşıya" programında konuşan Mehmet Demirkol, "Kerem Aktürkoğlu oyun içinde zaman zaman kopmalar yaşıyor. Torrent haklı bu konuda. Bu durum ruhsal. Hafta içinde bir röportajını okudum. Başakşehir'deki 4 yılım boşa gitti falan diyor. Geç bunları ya! Oynuyorsun Galatasaray'da işte. Bunlar sana fayda sağlamaz. Belki yarın öbür gün acayip bir takıma transfer olacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

"Gelen tepkiler doğru"

Demirkol'un bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken ünlü futbol yorumcusu, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi.

Socrates YouTube kanalında yayınlanan "Oyna Devam" programında açıklamalar yapan Demirkol, "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir hata yaptım. En çok şikayet ettiğim şeyi yaptım. Bağlamından kopuk, cımbızlanmış cümlelerin bir araya getirilmiş halini okumuşum. Sonra Kerem'in sözlerinin tamamını dinledim. Kerem, altyapıyla ilgili yaptığı eleştirilerde haklı. Gelen tepkiler de doğru. Sevgili Kerem'den de özür dilerim." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu Başakşehir dönemiyle ilgili ne demişti?

Galatasaray'da kötü giden sezonun yükselen yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin başında yaşadığı zorlukları anlattı. Vole'ye konuşan 23 yaşındaki oyuncu, bir dönem futbolu bırakma noktasına geldiğini itiraf etti.

Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir dönemiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Şu an Emirhan'a, Arda Güler'e hocaları tarafından nasıl davranılıyorsa, onu beklerdim. Örneğin Phil Foden, kaç yaşında çıkıp oynadı? Düşünsenize A takımda bir futbolcu, Foden'a top kaybetti diye küfredecek, tehdit edecek. Üstündeki yeleği yırtacak! Duvarları kıracak! Seni tehdit edecek! Böyle bir şey yapsanız o takımdaki diğer futbolcuların, hocaları, yöneticilerin tepkisi nasıl olur? Nasıl tepki olur? Hiyerarşi, Türk futbolundaki en büyük sorundur. Takım çok iyi gittiği için kimseyle konuşamadım. Detaylara çok girmiyorum. Yaşadıklarımın fazlası vardır azı yoktur."

Onur Tuğrul'un "Çok ağır şeyler bunlar... Kim peki bu isimler?" sorusunu geçiştiren Kerem, "İsim vermek bana yakışmaz. Çünkü futbolu bırakanlar var, hala devam edenler de var. Onlar futbolda olmaması gereken insanlar" cevabını verdi.

"Bana dediler ki, 'biz seni çok beğendik ama tesisimiz yok. Eğer sen bir yer bulursan seni takımıma katabiliriz. Babamla oturduk. Arıyoruz arıyoruz yer yok. Yurtlar dolu. Babam, 'oğlum yapacak bir şey yok' dedi. Ben de 'Baba dedim ileride seni suçlamamı istemiyorsan önümü aç. O zaman yatılı bir kurs bulmuştuk. Oradan antrenmanlara geliyordum. Bir seneyi böyle geçirdim."