Mehmet Demirkol: Kaan, Nuri ve Oğuzhan oyunumuzu değiştirdiler

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Türkiye'nin Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Kaan Ayhan, Nuri Şahin ve Oğuzhan Özyakup'un Milli Takım'ın oyununu değiştirdiği yorumunda bulundu.

Ay-yıldızlıların hırslı ve dinamik bir oyun sergilediğini savunan Demirkol, Cenk Tosun'un attığı golü de "Enerjinin ödülüydü" diyerek yorumladı.

Mehmet Demirkol'un 6 Eylül 2017'de Fanatik'te "İstediğimiz bu!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Dinamik, hırslı bir takımdı seyrettiğimiz. İstediğimiz de bu. Kaan, Nuri, Oğuzhan oyunumuzu değiştiren adamlardı.

Caner-Arda ikilisiyle sol kanattan akın yapıp Burak-Cenk, çift santrfor oyunuyla Lovren ve Vida’yı zorlamayı düşündük. 11’de Oğuzhan’ın Arda’yı kaçırdığı pozisyonda Cenk’in atamadığı gol bu oyunun güzel bir gösterisiydi. Pozisyonda içeride Cenk’in arkasında Burak da vardı. Cenk iyi vuramadı. Bunun dışında bu oyunun meyvelerini istediğimiz seviyede toplayamadık. Genelde Caner’le erken ortalar denedik. İstediğimiz çok olmadı. Hatta bunun sıkıntısını da çekmedik değil. Özellikle maçın ilk 15 dakikasında Caner-Arda ikilisinin kanadından açıklar verdik. Şansımız Modric’in oyun zekası ve gücüne destek bulmakta zorlanışı oldu. Onlar da beklenen seviyede değillerdi.

Ön alan presi işe yaradı

Burada yaptığımız ön alan presinin işe yaradığını da söylemem lazım. Oyuna uzun topla girmek zorunda kaldılar. Nuri - Oğuzhan - Hakan üçlüsünün defansif olarak yetersiz kalabileceğini düşünmüştüm maç öncesinde. Ama onları Modriç dışında zorlayan olmadı. Nuri ve Oğuzhan’ın dengeli bir ikili kurdu. Bölgelerine hakim oldular. Fakat Hakan’ı yaratıcılık anlamında bu gruba dahil edemedik. Dolayısıyla 11’inci dakikadaki pozisyon dışında pek bir şey üretemedik. Tabii Arda dahil olmak üzere geri koşmalarda çok fazla enerji sarf etmemiz de yorulmalara yol açtı.

Gol, enerijinin ödülüydü

Ceza sahasına yaklaşamaz hale geldiğimiz dakikada Oğuzhan - Cenk ikilisyle bulduğumuz gol harcanan enerjinin ödülüydü. Oğuzhan buralarda daha fazla inisiyatif almalı. Bunu o da biliyor. Sadece cüret etmeli. Ettiği zaman olmadığı yok. Golden sonra topu kaybettik. Bu belli oranda kabul edilebilir. Ancak Hakan oyundan bu kadar düşmüşken orta sahada topu alıp oyunu soğutacak Emre’nin girmesi çok daha iyi olabilirdi. Ozan’ın riskli bir hamle olduğu da açık. Dinamik hırslı bir takımdı dün seyrettiğimiz. İstediğimiz de bu. Kaan, Nuri, Oğuzhan oyunumuzu değiştiren adamlardı. Herkes elinden geleni yaptı. Dediğim gibi istediğimiz de bu.