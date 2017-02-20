Mehmet Demirkol: İstediğin kadar gaza bas, lastik inikse araba gitmez; Fenerbahçe'nin de durumu bu

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'de Dick Advocaat'un oynattığı futbolu eleştirerek "İstediğin kadar gaza bas, lastik inikse araba gitmez; Fenerbahçe'nin de durumu bu" dedi.

Mehmet Demirkol'un Fanatik'teki yazısı şöyle:

Advocaat-Pot-Been üçlüsünün başka bir plan üretebilmesi lazım. Eğer yapamıyorsa burada bir sorun var demektir. Bu sorun bir 10 numara sorunudur ama sahadaki 10 numara değil. Eksik olan yönetimdeki 10 numara. Bu takımın kadro mühendisliği sorunlu. Hocalar sürekli kötüyse ve bunu bizzat Aziz Yıldırım söylüyorsa, değişmesi gereken seçendir...

İstediğin kadar gaza bas. Lastik inikse araba gitmiyor. Fenerbahçe’nin durumu bu. Dün istekte sorun yoktu. Sonuna kadar kemik sesi geldi mi? Geldi. Peki pozisyon var mı? Fernandao’nun kötü volesi... O kadar. Fenerbahçe’yi övdüğümüz maçlarda neyin altını çiziyoruz? Pozisyon vermemesini. Beşiktaş’ın isabetli şut atmadığı tek maç. Galatasaray’ın rakip ceza sahası içinde sadece 2 kez buluştuğu maç. Fenerbahçe’yi bu sebeple övüyoruz.



Yüksek oynamak istedi



Bundan başka? Lens-Sow bağlantısıyla yüzdeli gol buluyor. Özellikle onlara Van Persie de katıldığında. Pozisyonu gole çevirme yüzdesi en yüksek takım. Dün Kasımpaşa pozisyona girdi mi? Hayır. Peki eksik ne? Lens-Sow bağlantısı. Sow neden çıktı? Kötü olduğu için mi? Yoksa Fenerbahçe topu oraya getiremiyor muydu? Peki Fernandao-Sow işi çözdü mü? Advocaat ne istedi? Yüksek oynamak. Peki Ozan-Topal-Souza üçlüsü dönenleri toplayacak, içeri girecek bir oyun oynuyorlar mı? Hayır. O zaman bu değişikliği yapmanın faydası ne?



Advocaat korkuyor



Advocaat takımına güvenmiyor. Geldiği günden bu yana hissiyatı bu. Oynatmamak üzerine dizayn ettiği bu oyunda Lens-Sow bağlantısı olmayınca güvenebileceği başka bir plan kuramıyor. Eğer Sow-Fernandao birlikte oynarsa orta sahayı kaybedeceğini düşünüyor. Souza-Topal’dan birinin yerine Ozan’ı koymak arkada toplam maaşı 8 milyon Euro olan iki stopere rağmen onu korkutuyor. Sıradan bir insan için bu anlaşılır. Ancak Advocaat-Pot-Been üçlüsünün başka bir plan üretebilmesi lazım. Eğer yapamıyorsa burada bir sorun var demektir.



Futbol aklı yok



Bu sorun bir 10 numara sorunudur. Ama sahadaki 10 numara değil. Eksik olan yönetimdeki 10 numara. Bu takımın kadro mühendisliği sorunlu. Bu sorunu giderecek bir futbol aklı da yok. Bunun olamayacağını düşünen bir teknik adamı var. Ve Ersun Yanal hariç son 4 teknik direktör de aynı şekilde düşünüyordu. O zaman hiç uzatmayalım. Sorun bugüne kadar seçtiği hiç bir hoca hakkında olumlu bir düşüncesi olmayan yönetimdir. Hocalar sürekli kötüyse ve bunu bizzat Aziz Yıldırım söylüyorsa, değişmesi gereken seçendir.