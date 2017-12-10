Mehmet Demirkol: Gomis kart görmese 4 golden fazlası olurdu

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol Galatasaray’ın Akhisar’ı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından, ‘’ Gomis kırmızı kartla oyun dışı kalmasa 4 golden fazlası olurdu, Galatasaray ikinci yarı coşkuyla daha fazla yüklendi’’ diye konuştu

Galatasaray’ı ilk yarı şoka sokan olayın ilk golden çok Mariano’nun sakatlanması olduğunu söyleyen Demirkol, Lopes’in haksız gördüğü kartın oyunun dengelerini Galatasaray aleyhine değiştirmesine engel olduğunu söyledi.

Mehmet Demirkol’un 10 Aralık 2017 tarihinde ‘’Şölen ve İsyan’’ başlığıyla Fanatikte yayınlanan yazısı şöyle:

Okan Buruk’un takımı oyunu pasla kuran bir takım değil. Uzun oynamayı seviyorlar. Özellikle Henrique sahada olduğu zaman Onur ve Olcan’la Brezilyalı tamamlayıp baskın oyun oynamayı seviyorlar. Dün de savunmada doğru durup özellikle Linnes’in arkasına direkt inmeyi düşündüler. 2. denemelerinde Beşiktaş’ın geçen hafta attığı ilk golün benzerini attılar. Geçen haftanın etkisindeki Muslera ortaya çıkmakta tereddüt edince Maicon kaleye koşarken ve arkasında Henrique varken topu kendi kalesine attı. Evet pozisyonun başında Yasin’e bir faul var. Ancak Galatasaray’ın bu golü yemesinin sebebi başka. Muslera’nın yan top depresyonu sürüyor.

Olmazsa olmazı

Galatasaray’ı bu golden daha çok etkileyen ise tartışmasız Mariano’nun sakatlanıp çıkması. Bu eksikliğin onları daha büyük bir sıkıntıya sokmasını 2 faktör engelledi. Hakemin yanlış bir kararla Miguel Lopez’i oyundan atması. Zira Portekizli sadece 1 oyuncu değil Akhisar için. Zeka ve beceri açısından Ege ekibine çok şey katıyor ve özellikle bu oyunun olmazsa olmazı. Ve asıl önemlisi Ndiaye’nin nihayet iki yönlü bir oyunla Galatasaray’ın direkt oyununun hücumuna değerli bir katkı yapması. Ndiaye savunmada Mariano hücumda denklemi, bu kez Denayer savunmada Ndiaye hücumda olarak değişti. Olcan’ın şahane golüne rağmen 2. yarıda Galatasaray’ın oyuna ağırlığını daha fazla koyacağı da tahmin edilebilirdi. Büyük maçlara damga vurma adeti olan Lukaç da direnç gösteremeyince Tudor’un 2. yarıda 2’li savunmaya dönüşü hemen sonuç verdi.

Hücum etti...

Serdar ve Denayer muhtemelen daha hızlı oldukları için savunmada kaldı. Maicon dışarı çıktı. Ve geri kalan herkes çizgiden çizgiye geniş alanda hücum etti. Fernando ilk kez bu kadar öne çıktı. Ndiaye anahtar paslar attı kalabalığın içine. Coşkuyla geniş alanda yüklendiler. Gomis, kırmızı görmese 4’ten de fazlası olurdu. Yani kafa karışıklığı devam ediyor. Coşkuyla şahane bir 2. yarı geçirirken en çok duyulan tezahürat ‘yönetim ve Tudor istifa’ydı.