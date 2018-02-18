Mehmet Demirkol: Giuli fark yaratıyor

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından, ‘’Bu maçı Başakşehir maçının devamı olarak göremeyiz. O topa sahip olmak isteyen bir takıma karşı bir deplasman oyunuydu. Bu direkt oynamaya çalışan bir takıma karşı iç saha oyunu. Fenerbahçe geçen hafta o klasman oyunun zirvesini yaptı. Fenerbahçe’nin bu oyunun mükemmelini oynaması zor. Çok zor.’’ yorumunda bulundu.

Demirkol’un 18.02.2018 tarihinde ‘’Giuli fark yaratıyor’’ başlığı ile Fanatik’te yayınlanan yazısı şöyle:

Bu maçı Başakşehir maçının devamı olarak göremeyiz. O topa sahip olmak isteyen bir takıma karşı bir deplasman oyunuydu. Bu direkt oynamaya çalışan bir takıma karşı iç saha oyunu. Fenerbahçe geçen hafta o klasman oyunun zirvesini yaptı. Fenerbahçe’nin bu oyunun mükemmelini oynaması zor. Çok zor. Aykut Kocaman geçen haftaki oyuna bakarak dünkü oyunu beğenmiyor. Bu doğru değil. Bunlar elmayla armut. Fenerbahçe dün zaman zaman geçen haftaki pres oyununa yaklaştı. İki bekin hücumun parçası oluşu Valbuena ve Aatıf’ın içe dönerek oynamasıyla pas opsiyonlarını artırdı. Giuli ilk golü atarken yanında olan ve ona ‘hadi sen vur tamam’ diyen Isla. Fernandao golü atarken daha iyi pozisyonda olan da o. İşte konu bu. Aykut Kocaman bu sahnelerde rakibini akını tamamlamasını dert ediyor. Ancak Roman ve Neto’yla oynarken bu normal. Kjaer tarzı bir savunmayla bu olmaz ya da daha az olur. İç sahada bu kadro için bu normal ve kötü değil.

Gecenin sorusu

Valbueana oyuna ikna olmuş gibiydi. Bakalım yıldız performansını bu yapının içinde de daha fazla sergileyebilecek mi?

Maçın starı

Giuliano sakatlıktan Dünya Kupası aşkı ve iş ahlakı sayesinde fit döndü. Bu sene Fenerbahçe’de fark yaratan oyuncu o. Dün Valbuena’nın pasında topu alışı klas. Kaleciye zor çalımı kolaylıkla atıp bileşik hareketle saniyeler içinde düşünmeden yaptığı vuruş işi çözdü.

Maçın olayı

Fernandao’nun santrfor oyununun dışına çıkması. Guiliano’yla birlikte bir tandem yarattı. Savunmada yardımın dışında akın sırasında zaman zaman geriye gelip oyunu genişletmesi yeniydi. Bazen oyuncuya güven geldiğinde böyle etkiler ortaya çıkabiliyor.



Kısa mesaj

Pres ‘hadi sen oyna’ deyip topu Fenerbahçe’ye veren bir rakibe karşı da etkili oldu bu kez.