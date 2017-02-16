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Spor

Mehmet Demirkol: Galatasaray'ın bu yaptığını Aziz Yıldırım yapsaydı şu an Türkiye yanıyordu

"Galatasaray seni çağırdığında 'Hayır' demek zordur, biliyorum"

16 Şubat 2017 17:16

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, 150 bin Euro bedel karşılığında Karabükspor'daki görevinden istifa ederek Galatasaray'ın teklfini kabul eden Igor Tudor transferi hakkında Galatasaray'ın bu yaptığını Aziz Yıldırım yapsa Türkiye yanardı" dedi.

Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Galatasaray'ın Tudor transferi konusunda yorum yaptı. Galatasaray'dan gelen teklifi reddetmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Demirkol "Galatasaray seni çağırdığında 'Hayır' demek zordur. Bazısı der, bazısı demez. Bana öyle bir teklif gelse 'Sene sonunda görüşelim' derim." ifadesini kullandı.

Ahlâk tartışmalarını da doğru bulmadığını belirten Demirkol "Empati yapıyorum ama ben öyle derim. Tudor'un transferi ile ilgili olarak ahlâk tartışmalarını doğru bulmuyorum. Aziz Yıldırım Tudor harekatını yapsa, bu ülke yanıyordu şu an." diye konuştu.

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Mehmet DemirkolGalatasarayAziz YıldırımTürkiye yanıyordu

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