Mehmet Demirkol: Galatasaray'ın artık deplasman oyunu var

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Kayserispor’u deplasmanda 3-1 mağlup etmesinin ardından, ‘’ Galatasaray bu yıl deplasmanlarda en çok pozisyona girdiği maçta dengeyi sağladı ve maçı aldı’’ yorumunda bulundu.

Galatasaray’ın Tudor döneminde deplasmanda etkili oyun oynayamamasının geride kaldığını belirten Demirkol, Rodrigues’i maçın oyuncusu seçti.

Mehmet Demirkol’un 23.01.2018 tarihinde ‘’Deplasmanda parladı’’ başlığı ile Fanatik’te yayımlanan yazısı şöyle:

İlk 25 dakikadaki Galatasaray üstünlüğü bu yıl deplasmanlardaki en etkileyici baskıyla geldi. Kayseri rakibi orta sahada beklemeyi tercih ederken Galatasaray, Kayseri stoperlerine baskı yapıp oyunu kurdurmadı. Terim iki hızlı kanat oyuncusu tercih ettiği için Feghouli’yi santrfor arkasına çekmişti. Bu işe yaradı. Önde Eren, arkada Selçuk ve N’diaye bu yapıyı tamamladı. İlk 25 dakikadaki oyunları Kayseri’nin özellikle sol kanadını bitirdi. Maç 2-0’a geldikten sonra doğal olarak oyun merkezini geri aldılar. Zira bu tempo sürdürülebilir değildi. İkinci yarıda Sumudica’nın hamleleri sol kanadı tamamen değiştirmesi, Deniz’in serbest oyuna geçişi bildiğimiz Kayseri’yi oyuna dahil etti. Mendez biraz şanslı olsa skora da ortak olacaklardı. Ama bunu yapamayınca Galatasaray bu yıl deplasmanlarda en çok pozisyona girdiği maçta yeniden dengeyi sağladı ve maçı aldı.

Gecenin sorusu

Muslera, 2 pozisyon kurtardı. Ancak bunlar onun kalitesini anlatan zor pozisyonlar değil. Yediği gol ise artık bir klasik oldu. Taffarel acaba yeniden Muslera’yı takımın asıl kahramanlarından bir yapabilecek mi? En çok merak ettiğim bu.

Maçın starı

Eren’e yaptığı asist öncesinde net bir şekilde ofsayt. Ancak yaptığı ortanın kalitesi üst düzeydeydi. Rodrigues, Sinan’ın 2 dakikada 3 gol kaçırmasıyla sıkışan oyunu açan golü de atarak, Eren’e maçın yıldızı unvanında ortak oldu.

Maçın olayı

İki teknik direktör hamleleriyle oyunun şeklini değiştiren birer satranç oyuncusu oldu. Terim’in güçlü ilk planına Sumudica iki kanadını da değiştirerek cevap verdi. Ve oyun tüm yönleriyle Kayseri’ye geçti. Sonra Donk ve Tolga hamleleriyle denge yeniden sağlandı. Tam bir teknik direktör düellosu seyrettik.

Kısa mesaj

Artık Galatasaray’ın bir deplasman oyunu var. Hem de Gomis, Belhanda, Fernando ve Maicon’suz bir oyunda.