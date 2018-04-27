Mehmet Demirkol, Galatasaray-Beşiktaş derbisi tahminini açıkladı

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında tahminlerde bulundu.

Derbinin berabere biteceğini düşünen Demirkol, cümlelerine şöyle devam etti:

"Derbinin berabere biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın daha iyi oyun oynadığını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın bu olaylardan olumlu etkilenmelerini beklemiyorum. Başakşehir'i o yüzden biraz daha önde görmeye başladım. Fırat Aydınus benim gördüğüm gelmiş geçmiş en yetenekli hakemdi ama ihanet etti bu yeteneğe. Cüneyt Çakır'dan bile yetenekliydi. Fakat bu sezon için formda olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray 1-0 öne geçerse Feghouli maçın adamı olabilir. Beşiktaş'ta ise en güvenilen oyuncu Adriano."