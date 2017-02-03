Mehmet Demirkol: Galatasaray adı ve eleme maçı kültürüyle favori

Fanatik gazetesi yazarı ve NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'ndaki karşılaşmaya ilişkin olarak Galatasaray'ı favori gösterdi. Demirkol, "Galatasaray eğer bek açık mesafelerini koruyup Emre ve Mossoro’yu baskılayabilirse, adı ve eleme maçı kültürüyle favori olur. Bunu yapamazsa özellikle Cengiz-Sabri ve Visca-Carole eşleşmeleri çok büyük sıkıntı yaratacaktır" diye yazdı.

Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Riekerink’in de altını çizdiği gibi Galatasaraykoşmuyor ama hem topu hem rakibi peşinden koşturmak istiyor, bir pas oyunuyla. Sezon başından bu yana Selçuk, Sneijder, Podolski, Bruma ve Yasin’le yapılması daha mümkün olan da bu zaten. Bu anlamda haklı. Ve fakat bu oyun rakibin yapısal durumuyla direkt bağlantılı sonuçlar veriyor.



Üçgenlerle kolaylaştırıyor



Eğer Akhisar maçındaki gibi rakip, orta sahada pasla çıkıp oyunu iki yönlü oynayabilecek bir durumda değilse Galatasaray’da önce Selçuk oyuna giriyor. Sonra da Sabri ve Carole. Çünkü geri koşmak zorunda kalmıyorlar. Bruma ve Yasin geri koşup beklerle bağlantıyı koparmamak için ekstra çaba harcamıyor. Carole ve Sabri de rahat ediyor. Dönenleri topluyorlar. Sneijder’e daha fazla ve demarke top geliyor. O da istediği üçgenleri kuruyor. Hayat kolaylaşıyor.



Yüksek çapraz toplar sorunlu



Ancak eğer Karabük gibi kompakt kalabilen ve orta sahada özellikle Selçuk’la takımın geri kalanını koparan bir oyun varsa, dönenleri toplamak zorlaşıyor. Sabri ve Carole bir iki çıkışın ardından Bruma ve Yasin’den dönüşlerde destek kesilince kendilerini riske atmamak, sürekli uzun mesafeleri kat etmek zorunda kalmamak için geride kalıyor. Ve takım boyu uzuyor. Bu tip durumlarda özellikle ters kanat arkasına atılan uzun toplar sıkıntı yaratıyor. Çünkü Carole ve Sabri’de özellikle yüksek çapraz toplarda tepki sorunu var. Bu durum Emre, Mahmut ve Mossoro’yu sert bir rakip yapıyor Galatasaray için.



Adebayor için büyük fırsat



Galatasaray eğer bek açık mesafelerini koruyup Emre ve Mossoro’yu baskılayabilirse, adı ve eleme maçı kültürüyle favori olur. Bunu yapamazsa özellikle Cengiz-Sabri ve Visca-Carole eşleşmeleri çok büyük sıkıntı yaratacaktır. Yani işin sırrı, orta sahayı ele geçirip dönenleri toplamak. Bunu yapan önde kesin üstünlük sağlar. Visca ve Cengiz ligin ilk bölümündeki form durumuna henüz yaklaşmış değil. Ancak Galatasaray’ı orta sahada sıkıntıya sokarlarsa form anlamında geri dönüş için bundan ideal maç olmaz. Aynı şekilde Adebayor’u motive etmek açısından da daha ideal bir maç bulmak mümkün değil. Avcı bu anlamda ilk maçının Galatasaray olmasından muhtemelen memnundur.



Orta sahadaki tedbir önemli



Burada Riekerink’in standart oyundan farklı olarak Başakşehir orta sahasına nasıl bir tedbir getireceği önemli. Oyunu daha geçerli olan Başakşehir. Ancak Fenerbahçe’nin Başakşehir’e yaptığı baskıyı Beşiktaş maçında yapabilen Galatasaray bu oyuna biraz yaklaşabilirse avantajı alır. Tabii tek bir farkla. Bu kez baskıyı biraz daha geç yapmaları gerekiyor.