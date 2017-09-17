Mehmet Demirkol: Galatasaray 15 günde bir şova devam edecek

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, "Galatasaray Telekom'da 15 günde bir harika şovlar sergilemeye devam edecek. Seyirci, bu kaliteli gösteriye kapalı gişeyle cevap verir" diye yazdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un oynattığı futbolu 'kaos oyunu' olarak değerlendiren Demirkol, sarı-kırmızılıların etkili presine dikkati çekti.

Mehmet Demirkol'un 17 Eylül 2017'de Fanatik'te "Kapalı gişe!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Galatasaray Telekom’da 15 günde bir harika şovlar sergilemeye devam edecek. Seyirci bu kaliteli gösteriye kapalı gişeyle cevap verir. Buna kuşku yok.

Galatasaray’ın sert, amansız önde presini Kasımpaşa driplingle çözmeye çalıştı. İlk 5 dakikada orta sahayı bir iki kez geçtiler ama topu iyi yönlendiremediler. Çünkü çok adamlı yerinde presi, ön alanda ekstra zeki, soğukkanlı ve alanı iyi okuyan oyuncular olmadan çözmek kolay değil. Hem de hiç. Önde Murillo, Trezeguet ve Edouk, Galatasaray savunmasını zorlayabilecek hızdalardı ama Neumayr onları besleyecek seviyede değil. En azından bu baskının içinde. Dolayısyla Kasımpaşa’nın çıkıp Galatasaray’ın boyunu uzatması onları geri koşturması mümnkün olmadı. Fernando ve N’diaye’nin merkezde yarattığı cehennemi aşmak için Neumayr’dan fazlası lazım. Ayağı iyi, oyunu açabilecek birkaç oyuncu.

Tudor’un ‘kaos oyunu’

Bu olmayınca Galatasary hep dönenleri topladı. Kasımpaşa hiç çıkamadı Galatasaray akın süreklilği sağladı. Tudor’un ‘kaos oyunu’ Latovlevici’nin dahliyle bir ileri seviyeye geçti diyebiliriz. Rodrigues ve Tolga içeri kıvrıldı. Mariano ve Latovlevici tam kanat oyuncuları olarak hücumun parçası oldu. Şekil olarak tam da istenen bu. Ancak Rodrigues çizgiden içeri girdikçe sıradanlaşıyor. Tolga zaten ekstra adam. Buraya özellikle Rodrigues’in yerine Feghouli’nin dahliyle ilerideki becerili ve işi çözen adam sayısı artacak.

Feghouli de girerse...

Sadece 1 kişi artmayacak hem de. Belhanda’nın ve Gomis’in Feghouli’yle girecekleri paslaşmalar ve alan bütünleşmesiyle kalite geometrik olarak artacak. Galatasaray’ın bu kompakt ve baskılı oyununu çözmek Türkiye standartlarında önde ekstra işler yapabilen pas takımları dışında kolay değil. Geçen hafta Antalya’nın yardımcı etkenlerle başarabildiğini yapabilecek takım sayısı çok az. Galatasaray Telekom’da 15 günde bir harika şovlar sergilemeye devam edecek. Seyirci bu kaliteli gösteriye kapalı gişeyle cevap verir. Buna kuşku yok.