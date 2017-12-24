Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’nin savunması sorunlu

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı, ‘’ 4-6-0 bir kızıl elmadır. Öyle hadi oynayalım deyince oynanabilecek bir oyun değildir. Çok forvetle ama santrforsuz oynanabilen bir oyundur, Aykut Kocaman denedi ama deplasmanda olmadı’’ yorumunda bulundu.

Fenerbahçe’nin savunmasının da sorunlu olduğunu belirten Demirkol, ‘’Fenerbahçe zaten zorunlu dizdiği savunma göbeğini maç içinde 2 kez değiştirdi. Ve bu denemelerin 3’ünde de gerçek stoperlerle oynamadı’’ diye konuştu.

Mehmet Demirkol’un 24.12.2017 tarihinde ‘’Bu sistem olmadı’’ başlığıyla Fanatik’te yayınlanan yazısı şöyle:

4-6-0 bir kızıl elmadır. Öyle hadi oynayalım deyince oynanabilecek bir oyun değildir. Çok forvetle ama santrforsuz oynanabilen bir oyundur. Bu kızıl elmaya yaklaşan teknik direktörler vardır. Ama tam anlamıyla yapabilen var mıdır? Biraz Alex Ferguson, biraz Spaletti. Onlara sorsanız ‘tam yapabildiniz mi?’ diye muhtemelen ‘evet’ demezler. Dün Aykut Kocaman, Valbuena’nın son maçtaki ve Giulinao’nun genel performansına bakarak ‘bunu yapabilir miyim?’ diye düşündü. Aslında denenmeyecek bir oyun değil. Ancak deplasmanda bu olmadı. Çünkü bu tip bir diziliş için oyun merkezinizin oldukça önde olması gerekiyor. Belki evinizdeki bir baskı oyununda rakip stoperleri görevsizliğe itip oyunun dengesini bozabilirsiniz. Ancak Fenerbahçe, rakip orta saha ve savunma arasına adam sokamayınca eksik oynuyormuş gibi oldu. 4-6-0 değil 2 kırmızı kartla oynuyor gibi.

Savunma zaten sorunlu

Üstüne alışıldık olmayan bir savunmayla oynadığınız gerçeğini ekleyin. Fenerbahçe zaten zorunlu dizdiği savunma göbeğini maç içinde 2 kez değiştirdi. Ve bu denemelerin 3’ünde de gerçek stoperlerle oynamadı. Yani Fenerbahçe sorun yaşadığı yerden oyunu uzaklaştıramadı. Bu durumda maç kazanmak kolay değil. İlk 45 dakikada iki takımın da kaleye gidemediği bir oyun oldu. Oyunu ileri taşıyamadılar. Konya da buna itiraz etmedi.

Fernandao girince...

İkinci yarıda Soldado’nun Oğuz Kağan’ın yerine oyuna girişinin getirdiği artı Isla-Neto savunmasının yarattığı eksileri karşılamadı. Isla üzerine Volkan’ın hatasıyla yenen golden sonra Konya’nın da yorulmasıyla Topal ve Souza oyuna girdi, Fenerbahçe de oyunu ele aldı. Ancak 85’te Fernandao oyuna girip Konya’yı savunmaya itene kadar istedikleri oyunu oynayamadılar. Bundan sonra da kalan zaman dardı. Maçı kazanacak 2 pozisyon yakaladılar. Ancak 90 dakikaya bakıldığında maçı kazanacak bir oyun oynadıklarını söylemek zor.