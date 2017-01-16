Mehmet Demirkol: Fenerbahçe'nin karambolü adım adım büyütmek dışında planı yok

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin kendi sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçtaki futboluna ilişkin olarak "Fenerbahçe’nin tek bir planı var. O da direkt oyun. Bu tuzakla gelmeyen rakiplere karşı karambolü adım adım büyütmek dışında bir plan yok" dedi.

Demirkol'un Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Bir açıdan bakıldığında maçın adamı kaleci Itandje. Kaleyi bulan 9 şutun beşinde takımını kurtaran oydu. Bu açık. Ancak bu şutların kalitesi, kelciyi ne kadar zorladığı kuşkusuz tartışılır. Fenerbahçe’yi 7. haftadan itibaren, geçen yıldan farklı yapan, yüksek yüzdeli gol vuruşları. Hep demarke vaziyette golcüler topla buluşuyordu. Fenerbahçe’de asistler ortalarla değil, paslarla yapıyordu. Çünkü Fenerbahçe’nin A planı, hatta tek planı kontrataktı. Ve planlı hücum ediyordu. Dün bunu yapamadılar. Adanaspor bunu yaptırmadı. Fenerbahçe’yi karambole ittiler. Böylece bu tek plana mahkumiyet Fenerbahçe’nin ilk yarıda kendi sahasında oynadığı 9 maçta 4 galibiyet alabilmesine yol açtı. Bu kuşkusuz şampiyonluk için çok yetersiz. Levent hocanın açık bir şekilde Adanaspor’u toparlamış. İlk yarıda Fenerbahçe savunmasını 2. bölgeye çekmeyi planlamışlardı. Kjaer’in yokluğu ve Advocaat’ın orta 3’lü tercihi ev sahibini kalabalıklara sıkıştırdı. Topla ilişkisi iyi vegüvemli tek oyuncu Lens’i 2-3’lü sıkıştırmaya alınca kapılan toplarla hızla çıktılar. Topu Kjaer’İn yokluğunda zayıflamış savunma göbeğinin ortasındaki Magaye’yle buluşturdular. O mükemmel savaşıp işi gördü.



Lens’i ne kadar övsek az



Topal’ın sakatlanması sonrası Alper tercihi gelmeyince adam eksiltebilen oyuncu sayısı artmayınca yine karambole hakim kalındı. Bu oyun içinde Lens’i ne kadar övsek az. Tüm imkansızlıklara rağmen mükemmel boğuştu. Penaltı golünden sonra yapılan Van Persie değişikliği ile Ozan’ı stopere yollamak ise Advocaat’ın rakip analizinden maçı gördükten sonra da vazgeçmediğini gösteriyor. Rakibin ilk yarıdan daha farklı olduğunu görmesine rağmen riski büyüttü. Son saniyede Souza topu içeri vurabilse muhtemelen ne kadar büyük bir hoca tercihi yapıldığından bahsedilecekti. Ama öyle değil.



B planınız yoksa risk büyür



Fenerbahçe’nin tek bir planı var. O da direkt oyun. Bu tuzakla gelmeyen rakiplere karşı karambolü adım adım büyütmek dışında bir plan yok. Fenerbahçe’de kadro mühendisliği ne kadar yanlış olsa da, başka bir plan mümkün. Bunu Ekici transferine bağlamak bu oyuncuya haksızlık olur. 1300 dakikada 3 gol, 0 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyorum. Çok iyi oyuncu olduğuna dair hiçbir kuşkum yok. Ama her şeyi değiştirmesini beklemek hata. Sow, Kjaer ve Topal yokken bir de B planınız yoksa, riski büyütüyorsunuz. Sorun bu...