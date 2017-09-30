Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin ligin 7. haftasında Akhisar deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetin ardından Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Fenerbahçe'de ileri oynaması gereken hemen herkes yana, geriye oynuyor; topla buluşması gereken yerin 15-20 metre gerisinde topla buluşuyor" dedi.

Demirkol ayrıca Fenerbahçe'nin Fransız yıldızının Mathieu Valbuena'nın topla fazla oynayan tarzda bir oyuncu olduğundan dolayı top almak için geriye dönmesinin yarardan çok zarar getirdiğine vurgu yaptı.

Mehmet Demirkol'un 30 Eylül 2017'de Fanatik'te "Böyle olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Fenerbahçe’de ileri oynaması gereken hemen herkes yana, geriye oynuyor. Valbuena ve Giuliano gereğinden fazla geriye gelmek zorunda kalıyor. Janssen topla buluşamıyor... Dün de takımda olumlu hiçbir değişiklik yoktu.

Fenerbahçe’de hemen herkes topla buluşması gereken yerin 15-20 metre gerisinde topla buluşuyor. Fenerbahçe’de ileri oynaması gereken hemen herkes yana, geriye oynuyor. Böyle olunca Janssen topla buluşamıyor. Ceza sahasına bir kez bile girmeden ilk yarı bitiyor. Valbuena yeterince geriye gelmediği için eleştiriliyor. Ben de diyorum ki gelmesi gerekenden çok daha fazla geldiği için Fenerbahçe üretemiyor.

Sorun çok başka

Çünkü Valbuena ve Guiliano’dan yaralanmak için bir en fazla iki pas sonra topun kaleye gideceği yerde topla buluşmaları gerekiyor. Fenerbahçe dün bunu yapamadı. Valbuena da kendisini orta çizgiye kadar gelmek zorunda hissetti. Burada, bu kadar fazla topa dokunarak ve ayağında tutarak oynanmaz. Eğer böyle oynanacaksa Valbuena yarar değil zarar oluyor. Konu bu. Geriye gelmemesi değil.

İlk top gol oldu

Okan Buruk bu durumun farkında olarak Fenerbahçe’yi hep merkeze yönlendirdi. Mehmet Ekici dışında burada ortalamaya yaklaşan bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe sadece erken ortalar ve uzak şut denedi. İki uzun savunmacı arasında sadece Janssen’in bir şey yapması olası değildi. Fenerbahçe orta sahadan oraya ekstra oyuncu sokmayınca ceza sahasında topla bulaşamadan ilk yarı bitti. İkinci yarı da Bundan çok farklı değil. Okan Buruk, Fenerbahçe’nin biraz risk alacağını düşündüğü için Henrique yerine Onur’u alıp 3 süratli forvete döndü. Ama Fenerbahçe’nin risk alabilecek bir organizasyonu yoktu. Sadece takım boyu iyice uzadığı, 70 metrelere çıktığı için Akhisar bundan yararlanıp 2 pozisyon ve 1 gol buldu. Ve Fenerbahçe kalesini tutan ilk top gol doldu.

Girenler doğru ama...

Aykut Kocaman’ın yaptığı değişikliklere de bir parantez açmak lazım. Bu kadar rakibi açamazken Alper ve Soldado’nun oyuna girmesi mantıklı. Ancak topu içeri şişirme zorunluluğu oluşacağı bu kadar belliyken çıkan Valbuena’nın ortalarına ihtiyaç olduğu da kesin. 7 dakika sonra Janssen’i çıkarmak ise herhalde ‘ben ne olursa olsun pas oyunundan vazgeçmem’ mesajı olmalı. Sanıyorum, çünkü henüz bu oyunun belirtileri görülmüş değil.

Anlamsız kırmızı kart

Dün de de Fenerbahçe’de olumlu hiçbir değişiklik olmadı. Sonra Alper’in, en azından benim çok anlamadığım kırmızı kartı sonrası Skrtel’in de atılması ihtimalleri de ortadan kaldırdı. Eğer bir ihtimal vardıysa tabii...