Mehmet Demirkol: Fenerbahçe her gün geriliyor

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin pas yapamadığını ve kanatlardan destek alamadığını belirterek, "Olmuyor. Her gün geriliyor Fenerbahçe" yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 11. haftasında Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren Osmanlıspor-Fenerbahçe maçının ardından yorumda bulunan Demirkol, Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz'un, değişiklikleri 10 dakika önce yapması halinde Başkent ekibinin maçı kazanabileceğini savundu.

Mehmet Demirkol'un 5 Kasım 2017'de Fanatik'te "Her gün geriliyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kanatlar iki yönlü işlemiyor. Olmuyor. Her gün geriliyor Sarı-Lacivertliler.. Ve herkes Fenerbahçe’ye pas oyunu oynuyor, bir tek Fenerbahçe oynayamıyor

Valbuena ve Isla’nın sakatlığı sonrası Fenerbahçe’nin rakip kaleye gitme konusunda iki ihtimali vardı. Ozan’ın güzel pasında topla buluşan Giuliano’yu topla hep oralarda buluşturmak. Bir de Janssen’in yanına Soldado’yu alıp onları hareketli ve önlü arkalı oynatıp topu sürekli oraya atmak. Hesap basit. Sahadaki iki kanat beki de öyle yüksek bindirme değerleri olan oyuncular değil. Önce sağ sonra sol sonra yine sağ kanada gönderilen Guiliano da bu işleri yapamıyor. Ne savumada ne hücumda... Böyle olunca rakip de Giuliano neredeyse oradan gelmek istiyor. Yani kanatlar iki yönlü işlemiyor. Zaten Fenerbahçe’nin orta alanı da sorunlu. O zaman eldeki güçlü silahı kullanmak lazım. Bu da Giuliano’nun merkezdeki rolü. Öyle ki İrfan Buz, Giuliano bir gün gelir diye Lawal’ı sürekli stoperlerin arasında tuttu. Ne zaman bundan vazgeçti o zaman zaten 15. dakikadan bu yana ne top yapmak ne rakip kaleye gitmek derdinde olan Fenerbahçe’yi sıfırladı.

Bunu yapmadı...

İlk yarıda sadece Omar üzerinden rakip kaleye gitmek isteyen ve destek bulamayan Osmanlı’nın Volkan’a form yükselttiğini de unutmamak lazım. İrfan Buz riskleri almay başlayınca rakip çözüldü.



Halbuki Valbuena sonrası 4-4-Giuliano-1 veya gerçek bir 4-3-1-2’ye dönmek için fırsat vardı. Aykut hoca bunu yapmadı. O pozisyonda sıfır olan Giuliano’yu kanatta tutmaya devam etti. Diğer tarafı vasat bir Alper’e teslim etti. Şahane mücadele eden ama yetenek olarak sınırlı Janssen’le bir hücum üçlüsü oluşturmaya başladı.

İstek ve arzu

Aykut Kocaman şanslı. Eğer İrfan Buz değişiklikleri 10’ar dakika erken yapsa maçı kazanması işten bile değildi.



Maalesef olmuyor. Bu takım hazırlık döneminde bundan birkaç daha kat iyiydi. Gelişmek bir yana sürekli geriliyor. Hem de maç başı istek ve arzusu hiç fena değilken. Pas yapamayan bir pas takımı, kanat hücumcuları olmayan bir 4-3-3, yetenek ve cesaret açısından yetersiz bir orta üçlü. Ve eldeki Guiliano gibi az sayıdaki silah da kullanılamayacağı menzilde...



Olmuyor. Her gün geriliyor Fenerbahçe. Ve herkes Fenerbahçe’ye pas oyunu oynuyor, bir tek Fenerbahçe oynayamıyor.