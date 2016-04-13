Mehmet Demirkol: Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı yenemezse Beşiktaş yüzde 99 şampiyon

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, bugün akşam Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini analiz etti. "Sarı-Lacivertliler eğer derbide puan kaybederse, lig yüzde 99 ihtimalle Beşiktaş lehine biter" diyen Demirkol, "Fenerbahçe’nin kazanması, salt alacağı 3 puan açısından değil oynadığı oyunun şampiyonluk için meşru olup olmadığı konusunda da önemli" yorumu yaptı.

Demirkol'un Fanatik'te "Fenerbahçe kazanamazsa, Beşiktaş yüzde 99 şampiyon" başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2016) yazısı şöyle:

Galatasaray adına olmazsa olmaz Sneijder... Hollandalı süperstar oynadığı 10 Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında 7 galibiyet yaşadı. Olmadığı zaman ise mevzu kâbusa dönüyor. Galatasaray, Sneijder’in son 2 sezonda oynamadığı 9 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi.

Bu sezon Sarı-Kırmızlar’ın Sneijder’siz %16 galibiyet oranı var. Sneijder’le bu oran %42’ye çıkıyor. (Opta verileri) Yine Galatasaray’ın bu maçtan galibiyetle ayrılabilmesi açısından bir diğer kilit isim de Yasin. Penaltılar hariç Galatasaray’ın bulduğu son 8 golün 6’sında Yasin’in direkt katkısı var. Galatasaray’ın en golcü isminin de Podolski olduğu göz önüne alınırsa herhalde Riekerink için santrfor arkası üçlüyü nasıl oluşturacağı bir bilmece değil.



Kilit periyot: 31-45. dakikalar



Öte yandan Fenerbahçe ligin en fazla hava topu kazanan takımı iken Galatasaray bu sıralamada Antalya’dan sonra en başarısız ekip. Yerden oynamaları şart. Ve hava topu konusunda ilk 5’e giren tek Galatasaraylı olan Donk’a da ihtiyaç var gibi. Galatasaray açısından konsantrasyonun en fazla artması gereken periyot ise 31- 45 dakikalar arası.



Ev sahibinin en fazla gol yediği bölüm buyken Fenerbahçe’nin de en fazla attığı anlar bunlar.



Hava topu kâbusu



Fenerbahçe bu maçı kazanmak istiyorsa Caner ve Gökhan’ın ekstra oynamaları ve isabetli ortaları zaruri. Galatasaray hem hava topu alamıyor hem de savunmasındaki 4 pozisyonda da kim oynayacak belli değil. Ayrıca Denayer’in ayaklarının neredeyse hiç yerden kalkmadığını da unutmamalı.



Buradan her zaman Van Persie’nin 11 olması gerektiğini söylüyorum. Ancak bu istatistik ve durum da Fernandao diyor. Hele de Van Persie’nin kulübeden gelip en fazla gol atan oyuncu olduğu gerçeği öylece dururken.



Aslan skoru koruyamıyor



Fenerbahçe, geri düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. Galatasaray’da ise durum farklı. Öne geçtiği maçlarda en fazla puan bırakan iki takımdan birisi (Mersin İY ile birlikte). Geriye düştüğü maçlarda ise en fazla puan alan takım. Dolayısıyla Galatasaray için maç açık duruyor. Fenerbahçe ise öne geçmeli. Son olarak Galatasaray’ın 22 Nisan 2012’den bu yana evinde derbi kaybetmediği unutulmamalı. Ancak son 9 lig maçından sadece 1’ini kazanabildi. Ve 5 maçtır kazanamıyor. Yani bu sezon sanki 2010-11 sezonuna benziyor.



Pereira sürpriz yapar mı?



Galatasaray için zorunlu olan Yasin- Sneijder-Podolski üçlüsünün sahada olması. Fenerbahçe’nin işlemeyen hücumu içinse belli bir formül yok.



1-Caner ve Gökhan’ın Ersun Yanal sezonuna dönmesi başlı başına bir fark yaratır. Ama yetmez.



2-Galatasaray’ın da Lokomotiv Moskova gibi dağınık bir görüntü çizmesiyle Topal ve Souza’nın ceza sahasına girişleriyle sağlanacak çoğalma bir hava akını gücü yaratabilir.



3-Ya da son derece tutucu olan Pereira bir sürprize imza atabilir (mi?). Adam geçebilen tek oyuncunun Volkan olduğu düşünüldüğünde Nani, Diego’nın yerine 10 numaraya, Alper ters kanada ve asıl önemlisi Topal formsuz ve karta yakın Alves’in yerine stopere... Böylece De Souza gerçek yerine gidebilir. Ozan da bağlantı oyuncusu olabilir. Bu kadro böyle çalışabilir. Çünkü adam geçebilen tek oyuncuyla derbi kazanmak kolay olmaz.



Pereira dener mi? Sanmam. O zaman 1 ve 2. şıklar tek çıkar yol.



Bu maçta da hücum edemezse...



Fenerbahçe’nin kazanması, salt alacağı 3 puan açısından değil oynadığı oyunun şampiyonluk için meşru olup olmadığı konusunda da önemli. Fenerbahçe’nin bir hücum planı yok. Lokomotiv maçından beri üretim çok düşük. Galatasaray’ın savunmasındaki 4 pozisyonda hiçbir oyuncunun yeri garanti değilken, bu dağınıklık içinde dahi Fenerbahçe hücum edemezse, Beşiktaş’la yarışmak mümkün olmaz. Sarı-Lacivertliler eğer derbide puan kaybederse, lig yüzde 99 ihtimalle Beşiktaş lehine biter.