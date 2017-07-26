Mehmet Demirkol: Fatih Terim Galatasaray'a, Lucescu Milli Takım'a...

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da Süper Lig takımlarının gündemini değerlendirdi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Galatasaray'a gelmesi ve Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun da Milli Takım'ın başına geçmesi ihtimali olduğunu söyleyen Demirkol, Tudor'un takımdan gönderilmesi halinde yönetimin de gitmesini beklediğini söyledi.

NTVSpor'da Spor Servisi programında gündemi yorumlayan Demirkol, şöyle konuştu:

"Igor Tudor gidecekse, yönetimin de gitmesini beklerim. Bana ‘Tudor ile olmuyor’ dersen ben de ‘Senle olmuyor’ derim. Bu kaçıncı yani…

Lucescu’ya futbolun başına geç derseniz, o Tudor’u gönderip oğlunu getirir.

Lucescu’nun milli takımımızla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim, Galatasaray’a; Lucescu Milli Takım'a olabilir. Bunlar konuşuluyor…

Ben Arfa ilk seyrettiğimde bence ”Yeni Zidane” olmaya en yakın adamdı. Çok yetenekli bir oyuncu ancak bunun karşılığını hiç bulamadı.

Aykut Kocaman uğraşır. Uğraşmak gereken bir oyuncu. Psikolojisine dikkat etmek gerekir, oynatmak gerekir. Bunlar kolay işler değil. Aykut Hoca bunları yapabilir.

3,5 milyona falan olmaz o iş. 5’in üzerine çıkmak gerekir. Başka türlü zor. Ben Arfa yıllık 5 milyon euro istiyor. PSG’den de alacağı var.

Muhasebeciliği bir kenara bırakırsak Aykut Hoca’nın idare edeceğine inanarak girmesi gereken bir oyuncu.

Ben Fikret Orman’ın Aboubakar’ı bir numaraya koyduğunu düşünüyorum.

Negredo’nun oyuncu değeri çok önemli. Negredo Galatasaray’a gidiyor olsa bu para verilir mi diyebilirim.

(Demirkol'un konuşmaları, Buzzspor'dan derlemedir)