Mehmet Demirkol: Fatih Hoca kusura bakmasın ama...

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Kosova galibiyeti sonrası gündem olan açıklamalarını değerlendirdi.

"Fatih Hoca çok iyi hissetmiyor kendini. Belli bu. Yüzde 100 formunda değil" diyen Demirkol, "Maddi manevi formunda değil. Maddi derken fiziksel olarak. Kusura bakmasın ama bu konuyu buralara getiren biz değiliz, kendisi..." görüşünü dile getirdi.

Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alınca laf ediyorsunuz almayınca laf ediyorsunuz diyor. Bunu diyemez. Ben bunu kabul etmem. Bu yaptığı açıklamalar biraz daha açık olduğu için memnunum. Çağırsın ya da çağırmasın fark etmez. Çağırıp çağırmadığı kendi kararı ama nedeni bizi ilgilendirir. 'Milli takım formasını şerefle taşımak isteyenlere kağımız açık' sözleri benim ilgimi çekmemişti ama Arda 'Şeref falan ne oluyor' deyince ben geri dönüp bakmıştım. Arda alınganlık yaptı demiştm ben o dönem. Konuyu bulanık bırakırsanız böyle olur. Bunda suçlu olan medya değil."

Terim ne demişti?

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda, Burak, Selçuk ve Gökhan'ı tekrar kadroya çağırmasını "Açıkcası içime sinerek verdiğim bir karar olmadı. Yaşanmışlıkları yok sayacak değilim" diye değerlendirdi. Terim "Kadroya almak gönlüme almak değil" açıklamasını yaptı.