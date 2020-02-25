Mehmet Demirkol: Ersun Yanal neredeyse fantezi dünyasında yaşıyor

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Ersun Yanal'ın takımla bağ kuramadığını belirterek, "Kırklareli maçını seyreden herhangi bir kişi, Tolgay’ın ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken yaptığı top kayıplarının Galatasaray derbisi seviyesinde ne sonuçlar doğurabileceğini kestirebilirdi. Yanal’ın bunu görmeyişi, onun neredeyse bir fantezi dünyasında yaşıyor olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe’de oyuncular, teknik direktör kopukluğu had safhada." diye konuştu.

Demirkol, Fenerbahçe'de orta vadede mutlak bir futbol yapılanmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettiği yazısında, "Uzun vadede ise asıl sorunu çözecek hamlenin yapılması şart gibi duruyor" yorumunda bulundu.

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