Mehmet Demirkol: En iyiler de bazen çaresiz kalabiliyor demek ki

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Mehmet Demirkol, EuroLeague finalinde oynanan Real-Madrid-Fenerbahçe Doğuş maçını değerlendirdi.

Obradovic'in çaresiz kaldığını ifade eden Demirkol, Fanatik gazetesindeki köşesine maçla ilgili şunları yazdı:

"Bir tek Melli... Açık söylemek gerekirse bunu beklemiyordum. Kuşkusuz maçın başında hakemlerin uyguladığı ince faul uygulaması uzunlarımızı erken sıkıntıya soktu. Tabii maçın sonunda çalmadıkları da maçı... Kısaların kolay geçilmesi maç başı faul politikasından mı yoksa onlar kolay geçildiği için mi bu yaşandı bilemiyorum. Dış şutlardaki düşük oranlar ve bu ribaunt seviyesi de şaşırtıcıydı. Ama o çember altında kaçırılan boş şutlar, çemberden dönen smaçlar inanılmazdı. Yorgunluk diyeceğim ama finalde yorgunluk kalır mı? Ben bu işin kuşkusuz uzmanı değilim. Bir basketbolsever olarak Obra’nın bench’e dönüp baktığında, çağırıp sahaya sürdüğünde bu kadar karşılık alamadığı az maç vardır herhalde. En iyiler de bazen çaresiz kalabiliyor demek ki. Bunun finalde olması ne kadar üzücü. Yine de teşekkürler... İki sene önce söylediğim gibi. Seneye kesin yaparsınız...



Gecenin sorusu



Jan Vesely... İnce faul politikası olmasa bu maçı alır mıydı? Bir oyuncuya daha ihtiyaç vardı. O olmalıydı...



Maçın starı



Maçın yıldızını bilmiyorum. Belki MVP seçildiği Doncic... Ama maçı ‘biraz maça’ çeviren ve takımını ayakta tutan Melli’ydi. Benim için yıldız o.



Maçın olayı



Real’in kendisine güveni. Geçen sene Fenerbahçe ne kadar o kupayı alacağını biliyorduysa Real de dün o kadar kendilerine güvenliydi. Elleri tiremedi. Ama bu duruma, kötü oyunumuza ve hakemlerin küçük dokunuşlarına rağmen son saniyeye kadar oyunda kaldık.



Kısa mesaj



Seneye mutlaka..."