Mehmet Demirkol: Dursun Özbek son emniyet sübabını kullandı; bir sonraki dalga onu götürür

Fanatik gazetesi yazarı NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor ile oyuncuların uyumunun çok önemli olduğunu belirterek "Yönetim son emniyet sübabını da kullandı. Oyuncuların hocaya uyumu çok önemli. Dursun Özbek yönetiminin önünde başka engel kalmadı, bir sonraki dalga onları götürür." dedi.

Tudor transferini Fanatik'e 4 maddeyle anlatan Demirkol'un yorumları şöyle:

1-) Riekerink’in Galatasaray’ın başında olmasının sebebi Sneijder’di. Tudor’la mutlu olacak mı? En önemli soru bu. Hamza hocayla, Mustafa hocayla, Prandelli ile mutlu olmadığını açık açık söylemiş, yönetim de onu dinlemişti. Onun mutluluğu bugün itibariyle Galatasaray için önemli. Takımın patronu olmasa da Galatasaray ona mecbur.



2-) Tudor, sonuçlardan bağımsız olarak bu ligin en flaş teknik direktörlerinden biri. Ancak Galatasaray skor ister. Deplasmanda sadece tek galibiyet aldığını unutmamak gerekir. Galatasaray kadrosu ile durum tabii ki farklı olabilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar’ın yaş ortalamasının yüksek olduğu unutulmamalı.



3-) Galatasaray hücum öncelikli bir ekip. Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosunun Tudor’un kompakt oyununu uygulamasını beklemek zor. Hamzaoğlu’nun şampiyon olduğu son 6-7 haftadaki gibi savunma öncelikli bir 3-4-3’le Tudor sorunu çözüp, başarılı olabilir.



4-) Yönetim son emniyet sübabını da kullandı. Oyuncuların hocaya uyumu çok önemli. Dursun Özbek yönetiminin önünde başka engel kalmadı, bir sonraki dalga onları götürür.