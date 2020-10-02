Mehmet Demirkol: Dünkü sadece bir yenilgi değil aslında, Türk futbolu için bir yıkım

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 2-1 yenilerek elenmesini değerlendirdiği yazısında, "Terim ve ekibi sezona gerçekten etkili bir planla başladı ve sonuç aldı. Ama Fenerbahçe maçından sonra dünü de yaşayınca acaba başka da bir plan yok mu endişesine kapılmamak mümkün değil. Dünkü sadece bir yenilgi değil aslında Türk futbolu için bir yıkım. Umarım bu dibe vuruş yeni bir başlangıcın startı olur." ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol, Rangers'ın temposunun zorlayıcı olduğunu, Galatasaray'ın çare bulamadığını belirterek, "Rangers’ın maçın iki yarısına da bu kadar etkili girmesini önleyemeyince ve çok rahat bir pozisyonlarda Hagi tüm savunmayı düşüren o pasları ve nihayetinde asisti bulduğunda bunu düşünmeden edemiyor insan." diye yazdı.

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