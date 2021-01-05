Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e: Sen zaten hakem değilsin, oynadığın da iki sezon

Spor yorumcusu ve gazeteci Mehmet Demirkol, Kayserispor-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken isim vermeden Rıdvan Dilmen’e tepki gösterdi. Demirkol, “Sen hakem değilsin, oynadığın da iki sezon” ifadelerini kullandı.

Socrates YouTube kanalında yayımlanan Karşı Karşıya programında konuşan Mehmet Demirkol, isim vermeden Rıdvan Dilmen'i eleştirdi. Hakemliğin uzmanlık gerektiren bir konu olduğunu dile getiren Demirkol, "Üzerine konuşuruz ancak bariz, çok açık şeyler üzerine kesin yargılarda bulunulabilir, geri kalanı uzmanlık gerektirir" dedi.

Hakemlerle ilgili açıklamalara tepki gösteren Demirkol, "Hakemlik probleminin içindeki diğer parça, Önder hocaya oradan biraz itiraz ediyorum biraz da katılıyorum. Abi şunu söyleyebiliyorsun mesela; ben o penaltıyı vermem. Ya sen kimsin? Ne ara taktın FİFA kokartını. İki penaltı da doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur daha doğrusu. Öyle pozisyonlar çünkü. Ve Cüneyt Çakır’la Fırat Aydınus veriyorlar. 2. penaltıyı da. Bu penaltı ligde beş defa verildi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verildi en son. Ve verilmediği olmadı. Demek ki Serdar Tatlı yönetimi demiş ki bunları verin. Bu denmişse ve hakemler bunları uyguluyorsa ben vermem ne demek?" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'in "Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı Serdar Tatlı'nın altını oyuyorlar" iddiasına tepki gösteren Mehmet Demirkol isim vermeden şunları söyledi:

"Futbol üzerine konuşmak başka bir şey, bir hakemin bilerek oyunu manipüle ettiğini söylemek başka bir şey. Yani ben söylerim, Erol Bulut bugün çok kötü takım çıkardı diyebilirim, Erol Bulut da kardeşim sen ne anlarsın der geçer. Ancak hakem manipüle ediyor, kendi MHK’sını yok etmeye çalışıyor, Serdar Tatlı’nın altını oyuyorlar dediğin zaman başka bir şey çıkıyor. Ben olsam vermem, sen zaten hakem değilsin, oynadığın da iki sezon. Vermezsen verme."