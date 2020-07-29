Mehmet Demirkol'dan küme düşmeme tepkisi: Pandemi var diye düşmeyi kaldırırsan, önümüzdeki sezon küme düşecek takım Tahkim'e gider

Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta Mehmet Demirkol, Kulüpler Birliği'nin küme düşmeme teklifine yönelik olarak, "Bu sene pandemi var diye düşmeyi kaldırırsan önümüzdeki sezon küme düşecek olan takım direkt Tahkim'e başvurur" dedi.

Mehmet Demirkol şunları söyledi: "Çünkü "Kardeşim bak pandemiden düşürmemiştiniz, şimdi de beni düşürmeyin" der! Önümüzdeki senede de lig +3 ile devam eder, 24 takım olur!

Pandemi sebebiyle küme düşmeme olayı olmaz sadece! TFF 1. Lig'de play-off oynayan Bursaspor da der ki, "Kardeşim pandemi sebebiyle ben direkt çıkacaktım, çıkamadım. Benim dengem bozuldu" iddasını yapar. O zaman Bursaspor, Akhisarspor, Karagümrük ve Adana Demirspor'un dördü de Süper Lig'e çıkar. Ne farkı var ki? Pandemi sebebiyle düşme kalksın diyorsan, ben buradan Bursaspor ve Akhisarspor adına itiraz ediyorum.

"Yabancı sınırlamasını 'yerli oyuncu havuzum çok büyük' dersen yaparsın"

Bu yarış ölüm kalım yarışı değil ki! Bazıları çıkıyor, bazıları düşüyor. Seneye de sen çıkarsın. Bursaspor da itiraz eder ve çıkmak ister. Oldu mu 21'den 25! Bir de bu takım sayısını arttırıp, daha sonra 18'e de düşemezsin. Ancak ligi ikiye bölersin! Düşmemeyi düşünen bunu da düşünüyordur herhalde!



Bir de yabancı sınırlaması da var artık. O yüzden yerli oyuncu havuzum çok büyük dersen yaparsın! Ama bana sorarsan 16 daha iyi, eldeki oyuncu kalitesine bakarsan. Büyük takımlarında yerinde olsam 12 takım olalım, ben 4 defa aynı takımla oynayayım derim.



Daha ikinci dalga geldi mi, gelmedi mi bilmiyoruz bile! Seneye belki pandemi daha da artacak. Kapalı alanlara daha fazla girince, okullar açılınca bilmiyoruz ki ne olacağını. Dünya Sağlık Örtügü de bu corona pandemisinin hemen bitmeyeceğini söylüyor."