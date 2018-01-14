Mehmet Demirkol: Cenk, Londra'da ilk 45 dakikada takımının en iyisiydi

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Cenk Tosun'un Everton formasıyla çıktığı Tottenham karşısındaki performansını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un 14 Ocak 2018 tarihinde 'Star olabilir' başlığıyla Fanatik'te yayınlanan yazısı şöyle:

Premier League’de ilk maçta deplasmanda karşısına en son çıkmak isteyeceğiniz rakiplerden birine karşı oynadı Cenk. Muhtemelen ilk 45 dakikada Süper Lig’de en çok zorlandığı maçın 90 dakikasında harcadığı enerji kadarını harcamıştır.



Hatta dengeli oyunların tercih edildiği Şampiyonlar Ligi maçlarıyla karşılaştırıldığında da durum aynıdır. Cenk Tosun’un ciğeri zamanla bu oyuna yeter. Bunun yöntemi, metodu var. Cenk bu yola kafayı koyduysa kısa zamanda bu duruma uyum sağlar. Antep’ten Şampiyonlar Ligi’ne giden yol şimdi kat etmesi gereken yoldan daha kısa değil. Cenk bunu yapar.



Yeter ki:



✔ Hocasını ve Rooney’i dinlesin, söylediklerine uysun ama duyduklarına kafayı çok takmasın. Çünkü o taze güç.

✔ Çünkü, ilk 45 dakikada sergilediği destek forvet ve pivot rolleri kusursuzdu. Ama aşkını, kaleyi unutmasın.

✔ Rooney’le kurduğu oyun ilişkisi iyi ama taraftar Rooney’e destek değil yeni bir star istiyor. Bunlar birbiriyle çelişkili değil. Rooney’i üzmeden star olabilir.

✔ Savunmayı bozmak özellikle deplasmanlarda olmazsa olmaz. Ancak şekli önemli. Hem fazla enerji tüketmeden hem de sakatlık riski olmadan bunu sürdürmek lazım.



Sonuç olarak Cenk Cumartesi WBA maçına ilk maçı gibi çıkmalı. Londra’da ilk 45 dakikada takımının en iyisiydi. WBA maçının kahramanı olması takımın genel planından çıkmadan, bildiği oyunu oynamalı. Everton aslında onu bunun için transfer etti.