Mehmet Demirkol: Bu Krasnodar'ı Beşiktaş orada da burada da 5'ler, Osmanlıspor da eler

NTVSpor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Rusya Temsilcisi Krasnodar'u Beşiktaş'ın ve Osmanlıspor'un rahatlıkla eleyeceğini söyledi. "Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada da burada da 5'ler, Osmanlıspor da eler" diyen Demirkol, "Ben Fenerbahçe'de esas sorunun yönetim olduğunu düşünüyorum ama bu tur teknik direktör yüzünden gitti. Advocaat basın toplantısında, Matrix'deki Neo gibi binadan içeri girip herkesi taradı" ifadesini kullandı.

Demirkol, Dick Advocaat'ın basın toplantısında öfkesini gazetecilerden çıkardığını belirterek "Advocaat basın toplantısında, Matrix'deki Neo gibi binadan içeri girip herkesi taradı. Bu gece itibariyle Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de kalma ve çalışmaya devam etme durumu kalmadı" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe-Krasnodar maçını NTV'ye yorumlayan Demirko "Fenerbahçe'nin denge oyununda daha başarılı olduğu kanaatindeyim. İlk maçın 1-0 olması maçı hemen kafadan riske etmeyi gerektirmez. Böyle baskılı oynayabilmek için ön tarafınızın çok hareketli olması lazım" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'nin maç boyunca etkili olamadığını da belirten Demirkol "Orta sahanız topu aldığında, 1 opsiyonunuz varsa, 2 opsiyonunuz varsa pozisyon buluyorsunuz, 3 opsiyonunuz varsa şampiyonluğa oynuyorsunuz, 4 opsiyonunuz varsa Barcelona oluyorsunuz zaten. Fenerbahçe'de sıfır opsiyon var." diye konuştu.

Mehmet Demirkol, ilk yarının ardından yaptığı yorumda, "Fenerbahçe'nin denge oyununda daha başarılı olduğu kanaatindeyim. İlk maçın 1-0 olması maçı hemen kafadan riske etmeyi gerektirmez. Böyle baskılı oynayabilmek için ön tarafınızın çok hareketli olması lazım" dedi.

Demirkol şöyle devam etti:

"Orta sahanız topu aldığında, 1 opsiyonunuz varsa, 2 opsiyonunuz varsa pozisyon buluyorsunuz, 3 opsiyonunuz varsa şampiyonluğa oynuyorsunuz, 4 opsiyonunuz varsa Barcelona oluyorsunuz zaten. Fenerbahçe'de sıfır opsiyon var."

"Advocaat, Matrix'teki Neo gibi herkesi taradı"

"Bu Krasnodar'ı bu Beşiktaş orada 5'ler, burada 5'ler! Osmanlıspor da eler. Ben Fenerbahçe'de esas sorunun yönetim olduğunu düşünüyorum ama bu tur teknik direktör yüzünden gitti. Advocaat basın toplantısında, Matrix'deki Neo gibi binadan içeri girip herkesi taradı. Bu gece itibariyle Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'de kalma ve çalışmaya devam etme durumu kalmadı. Taramadığı kimse kalmadı. Fenerbahçe 45 Milyon Euro'ya oyuncu alabiliyor olsaydı seni getirmezdi zaten, Conte'yi getirirdi"



