Mehmet Demirkol: Beşiktaş'ta orta sahaya tamir şart

Fanatik yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin orta sahada tamire ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın geçen senelerin aksine oyunu geniş alana yayamadığını savunan Demirkol, Gökhan Gönül'ün eksikliğinin Quaresma'nın hücum performansını düşürdüğünü savundu.

Mehmet Demirkol'un "Kalite kurtardı" başlığıyla 27 Ağustos 2017'de Fanatik'te yayımlanan yazısı şöyle:

Adriano’nun dün Quaresma’yı doğru destekleyememesi Bursa’nın golündekine benzer sorunlar yaratıyor. Dün Beşiktaş oyuncu kalitesiyle bu kez de duran toplarla işi kurtardı. Ancak orta sahasını tamir etmek şart. Oyunu iki yıl önceki gibi geniş alana yayabilecek bir yapıya ihtiyaç var.



Şenol Güneş, elindeki oyuncuların görev paylaşımlarını iyi yapan bir teknik direktör. Bazen bazı oyuncunun gücünden taviz vererek ona eklemlenen diğer oyuncuların potansiyellerini maksimize ediyor. Bunun en ideal örneği Gökhan Gönül-Quaresma ikilisi. Gökhan ülkenin gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri. Onu iyi yapan özelliklerinin en göze batanı ise hücumun bir parçası

olabilmesi. Öte yandan onunla çalışan uluslararası hocalar tarafından stoper olarak oynatılması düşünülecek kadar dengeli. Geçen yıl Şenol Güneş bu oyuncudan kendisini göstermesinden

ziyade denge istedi. Quaresma’yı parlatmasını. Gökhan, oyununu buna evirdi.

Gökhan olmayınca...

Normalde olabileceğinden daha az direkt hücum katkısı yaptı ama Quaresma da Portekiz dışındaki en iyi sezonunu yaşadı. Beşiktaş buna mecburdu. Çünkü Sosa sonrası bir 10 numara yerine mükemmel bitiricilikteki Talisca’yı bulmuştu. Orta saha eksilmişti. Dolayısıyla ondan yararlanmak için de Quaresma’nın desteklenmesi gerekiyordu. Adriano soldan içeri girerek orta sahayı iyi

destekledi. Gökhan, Quaresma’yı yükselten sütunları kurdu. Beşiktaş sağa yatan bir takım oldu ama hücum gücünden bir şey kaybetmedi. Şimdi Gökhan olmayınca Quaresma’dan yararlanmak eskisi kadar kolay değil. Caner, Adriano’nun yerine oynadığında orta saha eksiliyor. Ancak Caner’in de korkunç bir orta kabiliyeti ve hücum gücü var.

Orta sahaya tamir şart

Bu Le Guen gibi analiz üstadı hocalar için üzerine gidilmesi gereken parlak bir fırsat yaratıyor. Oğuzhan’ı döndürmeyince Beşiktaş’ın oyun kurması zorlaşıyor. Akan oyunda istenen fırsatların istenen sıklıkta yakalanamaması bundan. Adriano’nun dün Quaresma’yı doğru destekleyememesi de Bursa’nın golündekine benzer sorunlar yaratıyor. Beşiktaş oyuncu kalitesiyle bu kez de duran toplarla işi kurtardı. Ancak orta sahasını tamir etmek şart. Oyunu iki yıl önceki gibi geniş alana yayabilecek bir yapıya ihtiyaç var.