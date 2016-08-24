Mehmet Demirkol: Beşiktaşlılar çok üzülecek

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ın yeni transferi Talisca ile ilgili olarak "Talisca'yı konuşurken uyum sağlar ve katkısı olur çünkü iyi bir oyuncu. Tekrar ediyorum Sosa'nın yaptıklarını yapamayabilir, Sosa farklı bir oyuncuydu" dedi.

NTV Spor'da konuşan Demirkol şöyle konuştu:

"Bu Talisca, Sosa'nın pozisyonunda oynayamaz anlamına gelmiyor. Oynar ama Beşiktaş başka bir oyun oynar. Burada en çok güvendiğimiz şey Talisca'nın yetenekleri... Şenol Hoca'nın bu oyuncuyu nasıl değerlendireceği daha önemli, nasıl monte edeceği ve nasıl faydalanılacak"

"Çok büyük ihtimalle seneye, sezon sonu Beşiktaş taraftarı çok üzülecek ayrılacağı için... Önümüzdeki sene ne olur bilinmez. Gomez için de neler söylenmişti. 1000 Euro'ya bonservisini aldık demişlerdi. Nerede şimdi yok takımda demek ki almamışlar. Alındı dediler, biz de helal olsun dedik ama olmadı"

"Umarım Talisca burada çok başarılı olur ve ona göre bir sözleşme yapılmıştır kalır. Beşiktaşlılar oyuncunun çok iyi olmasını ummalı ve böyle olursa oyuncu gider. Garip bir durumdayız gerçekten..."